特朗普簽署行政命令　推動關閉美國教育部

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後連番裁撤政府部門，他周四（3月20日）簽署行政命令，以推動關閉成立至今有45年歷史的美國教育部。特朗普簽署命令後，教育部並非即刻被關閉，而是將遞交國會進行表決，獲批後才能正式執行命令。



特朗普簽令時說：「我們將把教育歸還給各州，讓它回到原本屬於它的地方（We're going to be returning education, very simply, back to the states where it belongs）。」

2025年3月20日，美國華盛頓，圖為教育部長麥克馬洪出席特朗普簽署行政命令廢除教育部的儀式。（Reuters）

他還強調，除保留教育部的核心必須的職能外，採取一切合法程序以關閉教育部，但補充有關撥款佩爾助學金（Pell Grant）、Title I 以及補助殘疾學生的資金的部門將「全部保留」。

早前有報道披露行政命令草案，其中指示教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）:「採取一切必要措施，推動教育部的關閉，並將教育權力歸還給各州」。

白宮：縮小規模但保留關鍵職能

白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）在特朗普簽署行政命令前做簡報，稱將會縮小規模，但部門中的關鍵職能將能繼續保留。

她批評教育部自1970年代成立以來，聯邦政府至少花費超過3萬億美元，形容納稅人花費巨大財力支持的教育部，卻培養出學術成績卻令人失望的學童。

萊維特還指學生貸款與佩爾助學金的批出仍交由教育部負責，形容特朗普簽令是停止浪費性的支出。

這項助學金旨在資助有經濟困難的中低收入家庭學生，這些家庭大部份處於年收入5萬美元（約38萬港元）的水準。

2025年3月20日，美國華盛頓，圖為特朗普簽署行政命令推動關閉美國教育部。（Reuters）

成立於1979年 監督學校與撥款

美國教育部成立於1979年，經已故百歲前總統卡特（Jimmy Carter）簽署法案後成為內閣級聯邦機構，主要職責是向各州和學校撥款、監督與制定法案等。