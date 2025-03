特朗普簽署行政命令　推動關閉美國教育部

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)上任後連番裁撤政府部門,他周四(3月20日)簽署行政命令,以推動關閉成立至今有45年歷史的美國教育部。特朗普簽署命令後,教育部並非即刻被關閉,而是將遞交國會進行表決,獲批後才能正式執行命令。



特朗普簽令時說:「我們將把教育歸還給各州,讓它回到原本屬於它的地方(We're going to be returning education, very simply, back to the states where it belongs)。」

2025年3月20日,美國華盛頓,圖為教育部長麥克馬洪出席特朗普簽署行政命令廢除教育部的儀式。(Reuters)

他還強調,除保留教育部的核心必須的職能外,採取一切合法程序以關閉教育部,但補充有關撥款佩爾助學金(Pell Grant)、Title I 以及補助殘疾學生的資金的部門將「全部保留」。

早前有報道披露行政命令草案,其中指示教育部長麥克馬洪(Linda McMahon):「採取一切必要措施,推動教育部的關閉,並將教育權力歸還給各州」。

白宮:縮小規模但保留關鍵職能

白宮新聞發言人萊維特(Karoline Leavitt)在特朗普簽署行政命令前做簡報,稱將會縮小規模,但部門中的關鍵職能將能繼續保留。

她批評教育部自1970年代成立以來,聯邦政府至少花費超過3萬億美元,形容納稅人花費巨大財力支持的教育部,卻培養出學術成績卻令人失望的學童。

萊維特還指學生貸款與佩爾助學金的批出仍交由教育部負責,形容特朗普簽令是停止浪費性的支出。

這項助學金旨在資助有經濟困難的中低收入家庭學生,這些家庭大部份處於年收入5萬美元(約38萬港元)的水準。

2025年3月20日,美國華盛頓,圖為特朗普簽署行政命令推動關閉美國教育部。(Reuters)

成立於1979年 監督學校與撥款

美國教育部成立於1979年,經已故百歲前總統卡特(Jimmy Carter)簽署法案後成為內閣級聯邦機構,主要職責是向各州和學校撥款、監督與制定法案等。