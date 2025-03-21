墨西哥要求供水 美國拒絕請求 反批對方多年未遵守規定
撰文：張涵語 成依華
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墨西哥北部邊境城市蒂華納（Tijuana）正受乾旱氣候影響，向美國提出特別供水請求，但美國國務院3月20日表明將首次拒絕墨方的供水要求，反指對方多年來未遵守條約規定。
美國國務院負責拉美事務的部門在社交網站X（前稱Twitter）一篇推文中表示：「墨西哥在1944年的分享水資源條約上持續交付不足，這對美國農業造成嚴重影響，尤其是格蘭德（Rio Grande）河流域的農民。」
據《衛報》報道，水資源一直被視為墨西哥和美國之間的關鍵議題。兩國之間有長達3000多公里的邊界，其中的65%以國際河流為界。由於人口上升，邊界地區的用數量持續上漲。美墨也通過簽署協議來保護和管理邊境地區的水資源。
1944 年，墨西哥和美國簽署《關於科羅拉多河（Colorado River）、蒂華納河和格蘭德河水資源利用條約》。根據該條約，墨西哥將格蘭德河流域的水送往美國，而美國則將科羅拉多河的水送往墨西哥。但由於墨西哥北部的乾旱情況，該國已拖欠水交付。
德州南部的農民擔心若果沒有墨西哥邊境更定期的供水，棉花、柑橘和其他農產品將受到影響。一年前，德州南部一家糖廠因墨西哥供水不足而關閉。
德州參議員克魯茲（Ted Cruz）在X平台上寫道：「由於墨西哥的不遵守規定，德州的農民陷入了危機。我將與特朗普政府合作，向墨西哥施壓，要求其遵守規定並向德州農民提供水源。」
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