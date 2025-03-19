美國蛋荒惡化　民眾從墨西哥偷運回國急升　向意大利尋求進口遭拒

美國媒體報道，美國蛋荒問題持續惡化導致價格飆升，超級市場經常出現限購或雞蛋貨架被清空的情況，近日更有不少民眾在墨西哥和加拿大採購較廉價的雞蛋，然後偷運回國。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋，有可能傳播疾病。與此同時，有意大利媒體報道，美國向意大利尋求進口雞蛋，但已遭到意方婉拒，原因是意大利的產量僅能滿足本國需求。



《華爾街日報》3月15日報道，根據美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）資料顯示，本年度截至目前為止，美國海關堵截雞蛋的數量比去年同期大幅增加36%，在聖地牙哥（San Diego）甚至上升超過一倍（158%），在德克薩斯州（Texas）靠近邊境的部分地區，攔截雞蛋數字亦上升54%。

圖為2025年2月13日，美國紐約一家超市的雞蛋接近售罄。（Getty Images）

據報道，「走私雞蛋」的問題源於巨大的價格差異，墨西哥的蛋價大約是美國的1/3。美國勞工部的數據顯示，上個月美國一打（12顆）A級大雞蛋的平均價格為5.90美元（約45.8港元），創下歷史新高，而一年前同期的價格為3美元（約23.3港元）。

與此同時，據意大利晚郵報（Corriere della Sera）報道，美國繼向丹麥雞蛋協會提出買蛋請求之後，先後向意大利、德國、西班牙、法國、荷蘭及其他北歐國家提出相同要求。

2025年3月19日，美國蛋荒持續惡化導致價格飆升，超級市場經常出現限購或雞蛋貨架被清空的情況，近日更有不少民眾在墨西哥和加拿大採購較廉價的雞蛋，然後偷運回國。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋，有可能傳播疾病。圖為美國網民分享超市限購雞蛋的情況。（X@Eda52069178，stidrill）

報導指，美國駐意大利使館早前聯絡意大利全國肉類和雞蛋農產品聯盟（Unaitalia），希望了解意方是否有在近月內向美國出口雞蛋的能力和意願。

Unaitalia行政總裁Lara Sanfrancesco表示，她已拒絕美方的請求，他們旗下零售店目前沒有向美國出口雞蛋的能力，聯盟產量佔意大利雞蛋總產量的30%。她指出，整體而言意大利沒有出口雞蛋的能力，產量僅能滿足本國的需求。