倫敦希斯路機場擠身全球第二最繁忙　擬建三跑應付客運量增長

英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅機場）附近一個變電站起火，導致機場大停電，機場因此被迫在周五（21日）全日暫停運作。希斯路機場是全球其中一個最繁忙的機場，每年接待超過8000萬名旅客，平均約每45秒就有一架飛機降落或起飛。



作為英國主要航空樞紐，希斯路機場是世界上最繁忙的雙跑道機場之一，每天接待超過20萬名旅客，提供飛往80多個國家、200多個目的地的服務，每45秒就會有飛機起飛或降落。在2024年，希斯路機場客流量創下歷史新高，為8,390萬人次，預計2025年將達8,420萬人次。

希斯路機場在2024年的客運量超過8000萬人次，圖為2016年10月11日，該機場的其中一個客運大樓。（Reuters）

希斯路機場建於1930年，當時英國工程師兼飛機製造商Richard Fairey買下一塊空地建造私人機場，二戰期間，英國政府徵用Richard Fairey的飛機跑道和附近的希斯路村（Heath Row），機場因此得名。戰後，英國空軍不再需要該機場，於是在1946年1月把它改為民用，並命名為倫敦機場，再於1966年改為現在的名字。

希斯路機場擁有5個客運大樓，其中1號客運大樓2015年起被廢棄，所以實際還在使用的客運大樓只有4個。

隨着機場客運量的持續增長，希斯路機場面臨着擴建壓力。為應對未來的需求，英國政府曾提出「三跑計劃」，計劃在機場增建第三條跑道，旨在提升機場的運輸能力和效率，以滿足不斷增長的航空需求。

倫敦希斯路機場是全球其中一個最繁忙的機場，航班升降非常頻繁。圖為2024年1月22日，一架英國航空（British Airways）的飛機準備在希斯路機場降落。（Reuters）

根據多間英媒，倫敦消防部門周四晚上11時23分左右接獲超過190宗報案，指距離希斯路機場約2.4公里的Hayes地區一個變電站起火。希斯路機場發言人其後表示，機場附近一個變電站發生大火，機場因此大規模停電。目前消防員正處理事件，惟未知電力何時穩定恢復，機場方面考慮旅客及員工安全，在別無他法下，機場會在21日全日關閉。

希斯路機場發言人亦指，預計未來數天的服務都會受阻，呼籲在機場重開前，都不應前往機場。