倫敦希斯路機場重開　料周末可全面運作｜最新

英國天空新聞（Sky News）、英國廣播公司（BBC）等傳媒3月21日報道，倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，代碼LHR，又譯希斯羅或希思路機場）附近一個變電站起火，導致機場大停電，因此被迫在21日全日暫停運作，單在早上，就有至少120個前往希斯路的航班需要改飛至其他地方。機場在同日晚上恢復部分服務，料周末可完全回復正常。本文會持續更新當地情況。



［10:41］希斯路機場表示，預計機場在周六（22日）可以完全恢復運作，呼籲旅客可如常前往機場；不過航空公司認為，今次事件在未來數天仍會對旅客帶來嚴重影響。

部份航班恢復 機場關閉以來首個國際航班起飛

［05:01］據FlightRadar24網站顯示，英國航空旗下編號為BAW259的國際航班在當地時間晚上8時20分（香港時間22日凌晨4時20分）起飛，預料在翌日清晨5時50分飛抵沙特阿拉伯的利雅得。

英國航空早前指，機場已批准可在晚上7時起飛8個長途航班。

2025年3月21日，英國倫敦，圖為希斯路機場停電關閉後，一名旅客走在通往4號航站樓的通道上。（Reuters）

［04:00］倫敦消防局表示，相信導致希斯路機場關閉的附近變電站燃起的大火，暫時無證據顯示起因有可疑，之後將集中在配電設施上進行調查。

行政總裁致歉 指事故由外部因素造成

［03:26］希斯路機場行政總裁Thomas Woldbye對機場關閉事件致歉，指事故是外部因素造成，基於安全理由，別無選擇下關閉機場。

他強調希斯路從3個變電站取電，當中兩個仍然運作，但需要重組電力供應，否認機場沒有足夠的應變計劃，稱事故前所未有，火警造成的電力損失相當於一個中型城市的用電量。

機場關閉約16個小時後 首架客機降落希斯路

［02:12］英國航空旗下編號為BAW35JG的航班，於當地時間下午6時降落希斯路機場。英國天空新聞（sky news）指，這是機場關閉約16小時以來，首架飛抵的客機，該航班自英國吉域機場（Gatwick Airport）起飛。

機場早前通知指已恢復部份航班起降，預料周六全面恢復營運。

機場：部份航班恢復 料周六全面恢復營運

3月22日［00:16］希斯路機場發布聲明，稱現在可以恢復部份航班，希望周六（3月22日）能夠全面恢復營運，強調將優先考慮重新部署飛機起降以及重啟航班。

不過機場仍建議旅客不要前往機場，除非接獲航空公司通知。

機場聲明指自事故發生來，旗下團隊不懈努力，以確保盡快恢復營運，並向受影響的旅客致歉。

路透社引消息：機場即將重開

［23:56］路透社引述加拿大航空（Air Canada）發言人指，希斯路機場即將重新開放，加航正計劃恢復飛往機場的航班。

［23:51］美國聯合航空（United Airlines）發言人表示，聯合航空預料在周五稍晚時間恢復飛往希斯路機場的航班，預料周六早上降落。

［22:56］英國國家電網表示，已找到「臨時解決方案」，冀為希斯路機場等客戶恢復供電。

BBC引消息：電力或「數小時內」恢復

［22:50］英國廣播公司（BBC）引述來自國家電網（National Grid）的消息人士指，希斯路機場的電力應會在「數小時內」恢復（back on in hours），但現在還無法確定具體時間。

英媒：第4客運大樓開始有電力供應

［22:46］英媒報道，希斯路機場第4客運大樓似乎已有電力供應，主建築的燈亮起，多層停車場的電梯也恢復運作。

［21:50］英國廣播公司（BBC）引述消息人士指，機場的停電時備用系統目前可正常運作，但不足以運行整個機場，故此仍決定關閉機場。

在倫敦的車站，豎起提醒民眾不要到希斯路機場的牌子（REUTERS）

［20:45］國泰航空表示，3月21日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消，CX251及CX255則會如常運作前往倫敦。

［20:05］英國警方表示，針對變電站起火事件的調查由反恐部門領導，目前未有跡象表明存在犯罪行為。

消防：第2與第4客運大樓仍無電

［19:03］英國消防部門表示，倫敦希斯路機場第2客運大樓與第4客運大樓仍未有電力供應。

官員又指正與警方合作調查變電站起火原因，並指有10%火勢仍然持續。

［18:51］不少航空公司推出緊急應對措施，歐洲最大廉航公司、來自愛爾蘭的瑞安航空（Ryanair）加推8班「救援航班」，往返愛爾蘭都柏林與倫敦斯坦斯特德機場（London Stansted Airport），以協助受影響的乘客。

近15年來首次完全關閉

［17:11］英國廣播公司引述旅遊記者卡爾德（Simon Calder）指，相信這是希斯路機場近15年來首次完全關閉，對上一次出現在2010年，當時冰島埃亞菲亞德拉火山（Eyjafjallajokull）爆發，火山灰瀰漫在歐洲多地上空，導致希斯路機場航機未能升降。

［16:02］倫敦消防部門指，變電站的火警已經受到控制，但消防員會繼續在場戒備。

倫敦希斯路機場因附近變電站起火而停電及暫停運作，不過仍有旅客到場等候消息。（Reuters）

［15:59］FlightRadar24的數據顯示，荷蘭阿姆斯特丹、倫敦吉域、德國法蘭克福及愛爾蘭香農機場（Shannon Airport）已分別接收多班原定前往希斯路的航班。

［15:56］文立彬稱，沒證據顯示火警與犯罪有關。國家電網指，6.2萬戶家庭已經恢復供電，但仍有4900戶的電力尚未恢復。

［15:28］英國能源安全及淨零排放事務大臣文立彬（Ed Miliband）表示，今次事件是一場「大災難」，並指機場原本有後備發電機，惟同樣受到大火影響，形容情況罕見和史無前例。他提到英國電網亦有另一個後備系統。

倫敦希斯路機場3月21日大停電，多架英航客機滯留在停機坪。（Reuters）

［14:50］英航認為，希斯路機場需要關閉，對公司營運及顧客帶來嚴重影響，他們會盡快公布旅客在未來24小時及之後的出行方式。

倫敦希斯路機場附近一個變電站的火警救熄後，現場仍有白煙冒出。（Reuters）

［14:45］英國國家電網（National Grid UK）透過社交平台講解事件，指西倫敦的北海德（North Hyde）變電站起火，造成設備受損，區內電力供應中斷。公司正全力搶修，冀盡快恢復供電。

［13:49］倫敦第二大機場吉域機場（Gatwick Airport）表示，將會按要求協助接收改道航班，但會保持原有航班正常升降。

［13:44］根據FlightRadar24網站指，估計至少1351個航班受影響。

［13:43］國泰航空回應查詢，稱知悉倫敦希斯路機場臨時關閉至直另行通知。3月21日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消；而3月21日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。

［13:30］英航發聲明，呼籲旅客不要在21日前往希斯路機場，直到另行通知。

希斯路機場發言人表示，機場附近一個變電站發生大火，機場因此大規模停電。目前消防員正處理事件，惟未知電力何時穩定恢復，機場方面考慮旅客及員工安全，在別無他法下，機場會在21日全日關閉。

倫敦希斯路機場附近一個變電站3月20日深夜起火，導致機場大停電。有當地民眾拍下火警現場情況。（x/@SussexIncidents）

發言人亦指，預計未來數天的服務都會受阻，呼籲在機場重開前，都不應前往機場。

報道提到，倫敦消防部門在20日晚上11時23分左右接獲超過190宗報案，指距離希斯路機場約2.4公里的Hayes地區一個變電站起火。網上流傳的片段顯示，現場火光熊熊並冒出大量濃煙，消防部門派出10架消防車及約70名消防員到場灌救。

現時未知火警起因，當局封閉火場200米內範圍，大約150人需要疏散，料數以千計民居停電。

根據香港國際機場網站，21日一共有6個航班前往希斯路機場，其中國泰航空佔5班，包括CX257（出發時間：0810）、CX239（出發時間：1035）、CX253（出發時間：1330）、CX251（出發時間：2235）及CX255（出發時間：2335），另外英航亦有一班編號BA032、晚上10時45分起飛的航班。

國泰航空網站在下午1時左右顯示，CX257需要改道，CX239及253已經取消。前往倫敦的乘客在出發前應到國泰航空或英航的網站了解最新航班情況。

倫敦希斯路機場附近變電站起火導致大停電，當地在3月21日的升降全數取消。國泰航空的網站顯示，原定在21日下午1時半出發的CX253航班已經取消。（國泰航空網站截圖）

路透社報道，負責管理歐洲空中交通的Eurocontrol表示，受事件影響，已下令前往希斯路的航班轉飛至其他地方。根據飛機追蹤網站FlightRadar24的數據顯示，部分來自美國的航班已經折返出發地；聯合航空一個由紐約前往倫敦的航班需要轉飛愛爾蘭；澳航（Qantas）一班由珀斯出發的客機則轉飛至巴黎。

旅遊數據公司OAG的資料指，希斯路機場是2024年全球第二大最繁忙機場，平均每45秒就有航班抵達或升降；去年一共有破紀錄8390萬人次使用，僅次於阿聯酋杜拜。

希斯路機場在設有深夜禁飛規定，每天通常在清晨5時左右才開始航班升降。