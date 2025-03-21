倫敦希斯路機場附近起火致停電關閉　缺乏後備電力供應引關注

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一個變電站3月21日起火後，機場發生大停電。機場被迫全日暫停運作，至少120個航班需要改飛至其他地方。有航空專家質疑為何希斯路機場作為倫敦是旅遊、交通樞紐，卻明顯缺乏後備電力供應。英國能源安全及淨零排放事務大臣文立彬（Ed Miliband）其後表示，機場有配置備用發電機，但似乎也受到火災的影響。



航空分析師托馬斯（Geoffrey Thomas）接受美媒訪問時表示，希斯路機場是連接世界各地的主要樞紐，對英國經濟至關重要，理論上該機場應該要有針對各種危機的後備計劃。

他表示，機場關閉將造成嚴重混亂，由於包括吉域機場（Gatwick Airport）等位於倫敦的機場已接近超負荷，因此已起飛且原計劃飛往希斯路機場的航班或須轉飛倫敦以外的機場。

倫敦希斯路機場附近一個變電站的火警救熄後，現場仍有白煙冒出。（Reuters）

另一名航空專家漢斯福德（Neil Hansford）接受英國《衛報》採訪時稱，希斯路機場須關閉一整天將造成「災難性」的影響，因為倫敦其他機場根本無法接受來自前者的龐大客流量。

他指出，雖然遠至荷蘭阿姆斯特丹及法國巴黎的機場或可以處理分流的旅客，但這將仍會引伸出一連串問題，包括如何處理分流的旅客、機場人手分配、飛機燃油補給等等。

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近的變電站發生火災，導致機場電力中斷、關閉。（Reuters）

後備電源亦遭大火影響

文立彬同日引述英國國家電力公司（National Grid）表示，機場有配置備用發電機，但該發電機似乎也受到火災影響而失效。

不過他表示，當局目前仍未確定造成這次大停電的確切原因，並強調電力公司正在尋求使用進一步的備用系統來恢復電力供應。