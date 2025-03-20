不做金融更賺錢！她經營自動售賣機　月入70萬、每周只需上班3天

一名厭倦上班族日常的英國26歲女孩，選擇辭職創業，現在她成了月收入超過7,000英鎊（約港幣70萬元）、一週僅需要上班3天的自由工作者，而她所選擇的創業就是「設置自動販賣機」，透過觀察消費者需求，靠賣零食飲料的收入遠超於她過去任職金融業的薪資。



根據《鏡報》報道，26歲的梅根・希利（Megan Healey）來自英國曼徹斯特，她的創業故事始於兒時在學校販賣零食，雖然當時違反了規定，但這份天賦成為她後來創業的基礎。

從金融業辭職創業的梅根：（按圖了解）



希利的創業歷程始於2021年，當時她在金融業工作，但由於和主管不合且對工作不滿，她決定追尋自己的創業夢。她回憶道，當時她剛好結束一段感情，這個轉折促使她改變人生，並且在eBay上以700英鎊（約新台幣3萬元）購入了第一台自動販賣機。初期生意並不順利，每月僅賺取30英鎊，但她並沒有放棄。

希利仔細分析銷售數據，發現可口可樂銷量最佳，並以此為基礎，將可口可樂的販賣機擺放於各個地點。透過更多觀察，希利發現在工廠和倉庫等地，能量飲料的需求較高，她就在附近的販賣機增加相關品項，她也在曼徹斯特的一家護理之家放了一台販賣機，這台販賣機每月為她帶來300英鎊（約港幣3千元）的收入。

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設立於各地的販賣機幫助她每月收入超過7,000英鎊，遠超於她在金融業的年薪2萬7000英鎊（約港幣27萬元），並在曼徹斯特、利物浦和羅切斯特等地設置了27台自動販賣機，涵蓋18個據點，每周只要花2到3天補貨，靈活的時間安排讓她也能夠投入其他事業，如銷售時尚運動鞋。

不過，希利不滿足於此，她正在開發一門課程，分享如何開設自動販賣機企業的知識，並計劃將業務擴展到可以僱用員工處理補貨工作。她表示，希望能夠專注於業務的策略層面，並減少繁重的體力勞動。

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