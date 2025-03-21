歐盟調查比亞迪在匈牙利工廠　據報涉不公平補貼

據英媒3月20日報道，歐盟正在以中國是否提供所謂「不公平補貼」為名調查比亞迪（BYD）在匈牙利建設的電動汽車工廠。



兩名知情人士向英媒透露，歐盟委員會目前正處於對比亞迪工廠的外國補貼調查的初步階段，這一舉措可能進一步加劇中歐的貿易緊張關係。據悉，如果歐盟認為比亞迪匈牙利工廠受到了「不公平補貼」，其可能會要求比亞迪出售部分資產、縮減產能、償還補貼，甚至支付罰款。

2024年3月20日，人們走在意大利米蘭比亞迪門市前。（Reuters）

英媒稱，雖然歐盟各成員國希望中國企業能在歐盟建廠，但歐盟最高貿易官員韋安德（Sabine Weyand）上個月表示，中國企業必須遵守歐洲規則，確保「公平競爭」。「我們對那些沒有附加值、沒有技術轉讓的簡單組裝投資不感興趣。」魏因德表示，並聲稱，歐盟委員會「有手段來引導這類投資」。

英媒分析，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）長期以來與歐盟存在分歧，並被外界認為是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「意識形態盟友」。近幾個月來，歐爾班對歐盟的立場愈發強硬，並將於周四舉行的歐盟領導人峰會上否決歐盟對烏克蘭增加軍事援助的方案。

2024年12月9日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）前往美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（X@PM_ViktorOrban）

報道中還稱，近幾年在中國企業對歐洲的投資中，匈牙利佔約四分之一。此前，比亞迪預計將在匈牙利投資40億歐元，並創造多達1萬個就業崗位。

匈牙利歐洲事務部長博卡（János Bóka）告訴英媒，匈牙利政府尚未收到有關調查的正式通知。不過，博卡補充道：「這並不奇怪——眾所周知，在匈牙利進行的任何投資都會迅速引起歐盟委員會的關注。委員會還會加倍關注匈牙利的每一項國家援助決定。」他表示，匈牙利政府對此「保持冷靜」，因為其對這些投資已經進行了嚴格審查。

據悉，歐盟《外國補貼條例》2023年推出。根據該條例，如果歐盟認為企業從非歐盟政府獲得任何形式的直接或間接資助（包括補貼、無息或低息貸款、稅收優惠、國家資助的研發或政府合同），歐盟委員會將採取應對措施。

目前，歐盟委員會發言人拒絕對此置評。比亞迪發言人也未立即回應置評請求。

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