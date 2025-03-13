歐爾班政府無視ICC逮捕令：內塔尼亞胡將於復活節前訪問匈牙利

英國媒體3月13日報道，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的幕僚長表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將於未來數周訪問匈牙利。 報道指，此舉代表雙方都無視國際刑事法庭（ICC）對這位以色列領導人頒布的逮捕令。



據報道，歐爾班去年11月邀請內塔尼亞胡訪問匈牙利，並保證將「不會遵守」國際刑事法院針對內塔尼亞胡涉嫌在加沙犯下戰爭罪行而發出的逮捕令。

2025年2月16日，耶路撒冷，圖為內塔尼亞胡在魯比奧（不在圖中）訪問期間舉行聯合記者會。（Reuters）

歐爾班的幕僚長Gergely Gulyas表示：「按照目前的計劃，訪問將在復活節前進行。一旦確認訪問日期，我們會公布消息，同時考慮到此次訪問中極其重要的安全考慮。」

報道指，今年的復活節是4月20日。此前有多個歐洲國家曾表示，如果內塔尼亞胡踏足他們的國家，他將被拘捕。

包括匈牙利在內的所有歐盟成員國都是國際刑事法院的成員，這代表他們必須執行該法院的逮捕令。歐爾班屬右翼民族主義者，過往曾多次在民主標準和人權問題上與歐盟發生衝突。

2018年7月19日，以色列耶路撒冷，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）在總理辦公室與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在發表聯合聲明時握手。（Reuters）

國際刑事法院去年11月21日以涉嫌犯戰爭罪為由，對以色列總理內塔尼亞胡、前防長加蘭特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦激進組織哈馬斯的領導人Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri發出逮捕令。