中國商務部長晤禮來博通等美企高層　官媒：未來還有10多位

中國商務部部長王文濤3月21日會見美國禮來製藥（Eli Lilly）、美國博通半導體（Broadcom）等訪華的外企高層。



官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」指，在未來一段時間，還有10多位跨國公司高層將到訪中國商務部，其中美國企業將佔約三分之二。

中國商務部長王文濤2025年3月21日會見美企博通總裁兼行政總裁陳福陽（中國商務部）

中國商務部21日較早前指，王文濤會見博通總裁兼行政總裁陳福陽，雙方就博通在華業務發展、中美科技企業合作等展開交流。

王文濤強調面對複雜嚴峻國際形勢，中國堅定不移擴大對外開放，為跨國公司在華發展營造穩定、透明、可預期的投資環境，歡迎包括博通在內的美資企業繼續深耕中國市場，共享中國發展機遇。

陳福陽表示中國近年來持續推進科技創新和開放合作，取得令人矚目的成就，正是中國政府和中國政策的穩定性和確定性，讓企業能夠更好預測市場、持續推進創新，博通堅定支持自由貿易，承諾將與中方一道，共同應對可能出現的風險挑戰，持續為中國客戶和夥伴提供穩定、優質的產品和服務，一如既往地支持中國高質量發展。

路透社3月17日引述消息人士稱，一年一度的中國發展高層論壇（China Development Forum）將在23至24日於北京舉行，屆時數十名外資企業行政總裁將赴華參加會議，其中部份人預計會在28日與國家主席習近平舉行會晤。