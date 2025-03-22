威廉王子訪愛沙尼亞軍營　身穿軍服乘坦克視察駐當地英軍｜有片

英國威廉王子（Prince William）此前展開為期兩天訪問波羅的海國家愛沙尼亞之旅，他3月21日前往俄羅斯邊境附近的軍營視察駐當地英軍。從肯辛頓官（Kensington Palace）釋出的照片及影片可見，威廉王子在視察期間身穿迷彩軍服，並一度登上搭乘挑戰者2型坦克（Challenger 2 tank），其舉動被外界視為對俄羅斯發出英國將阻止任何侵略行為的訊號。



路透社及英國廣播公司（BBC）報道，作為北約軍事行動的一部份，英國派遣了約900名士兵駐紮在愛沙尼亞和波蘭，其中包括由威廉王子擔任榮譽司令（Colonel-in-chief）的部隊。

威廉王子21日赴距離俄羅斯邊境約200公里的塔帕軍事基地（Tapa Army Base）視察當地英軍，他先登上一架挑戰者2型坦克，之後又搭乘一輛裝甲戰鬥車。

威廉王子一度查詢英軍的部署狀況，想知道士兵們在「如此靠近俄羅斯的狀況下」部署，會否比先前的訓練更有真實感，又跟士兵們談論有關軍人心理健康的問題。

2025年3月21日，英國威廉王子（Prince William）在愛沙尼亞塔帕軍事基地（Tapa Army Base）視察駐當地的英軍時，一度登上挑戰者2型坦克（Challenger 2 tank）。（Reuters）

另外，威廉王子也參觀了軍營中的設施，甚至一度與士兵們玩各種娛樂設施，包括桌球和足球機等等。

BBC提到，愛沙尼亞1991年獨立前曾是前蘇聯的戰略重地，該處的戰機隨時準備升空對抗西方國家。如今時移世易，愛沙尼亞反而成為北約對抗俄羅斯的第一線。