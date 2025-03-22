樞機主教：教宗方濟各正恢復體力　治療後需重新學說話

羅馬天主教樞機主教費爾南德斯（Victor Manuel Fernandez）3月21日表示，教宗方濟各（Pope Francis）正在醫院慢慢恢復體力，但在長時間使用高流量氧氣治療後，必須「重新學說話」。



據路透社報道，外界猜測教宗方濟各可能會退休卸任，不過教廷教義辦公室負責人費爾南德斯對此否認，稱教宗將恢復到以往狀態。

費爾南德斯在方濟各新詩集的發布會上說：「教宗恢復的很好，但高流量氧氣會導致乾燥。他需要重新學習說話，但他的身體狀況與以前一樣。」

2025年2月28日，教宗方濟各（Pope Francis）繼續住院治療，樞機主教費爾南德斯（Victor Manuel Fernandez）在梵蒂岡聖彼得廣場（St. Peter's Square）主持祈禱儀式。（Reuters）

88歲的教宗方濟各此前患雙側肺炎住院5週，期間教廷僅於3月6日公布過一段教宗簡短的講話錄音。當時他聲音嘶啞且呼吸急促。梵蒂岡21日公布方濟各最新健康情況時表示，教宗「呼吸和行動力略有改善」。

目前尚無官方消息表明他幾時可返回梵蒂岡，費爾南德斯表示，他不確定教宗是否能在4月20日復活節前出院。當被問及方濟各是否可能退位時，費爾南德斯說：「我真的不這麼認為。」