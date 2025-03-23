澤連斯基視察前線部隊　與軍隊高官討論美烏會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六（3月22日）說，他已視察了烏克蘭東部前線附近的部隊。他還稱在哈爾科夫（Kharkiv）與軍隊高級官員討論前線作戰事宜，並做好在周日（3月22日）與美國官員舉行雙邊會晤的準備。



澤連斯基在社交媒體上發文說：「我收到了關于波克羅夫斯克方向的保衛、作戰情況和任務進展的報告」，並發布了一段他在軍事指揮所和穿過地下隧道的視頻。

這些前線部隊正在保衛陷入困境的東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk），俄羅斯幾個月來一直試圖奪取這座城市。

澤連斯基經常在前線附近視察烏克蘭士兵，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）形成鮮明對比，普京很少前往戰區視察軍情。澤連斯基沒有透露這次親上前線的時間。

俄羅斯軍隊距離波克羅夫斯克市約六公里。波克羅夫斯克是頓涅茨克東部地區一個重要的後勤樞紐，之前是個採礦城市。

2025年3月22日，頓涅茨克地區，圖為澤連斯基視察前線部隊，俄羅斯開戰後大舉進攻烏克蘭四州，頓涅茨克就是其中之一。（Reuters）

莫斯科正在為奪取整個波克羅夫斯克而戰，它在2022年稱已經吞併了這個城市，以及烏克蘭東部和南部的其他三個地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

