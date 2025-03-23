以色列空襲加沙　哈馬斯政治領導人喪生

哈馬斯（Hamas）官員表示，以色列周日（3月23日）空襲加沙地區南部的汗尤尼斯（Khan Younis），導致哈馬斯政治領導人巴達維爾（Salah al-Bardaweel）死亡。



路透社報道表示，空襲導致巴達維爾和他的妻子喪生。哈馬斯在一份聲明中指責以色列暗殺了巴達維爾。據稱當時他正在與妻子一起祈禱，一枚以色列導彈擊中了他們在汗尤尼斯的帳篷。以色列官員沒有立即發表評論。

加沙在1月短暫停火後，巴勒斯坦人返回家園收拾斷壁殘垣。（無國界醫生提供）

哈馬斯領導層的媒體顧問Taher Al-Nono在其社交平台Facebook頁面上的一篇貼文中對巴達維爾的去世表示哀悼。

該組織表示：「他的血、他的妻子和烈士的血將繼續為解放和獨立鬥爭提供動力。犯罪的敵人不會摧毀我們的決心和意志。」

圖為內塔尼亞胡2025年3月19日發布貼文，他誓言在加沙繼續作戰，直至達成以色列目標。（截圖自X@netanyahu）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）多次表示，戰爭的主要目的是摧毀哈馬斯的軍事和執政實體。他說，新行動的目的是迫使該組織交出剩餘的以色列人質。

以色列周二對加沙發動空襲，除其他幾名官員外，哈馬斯事實上的政府領導人Essam Addalees和內部安全負責人Mahmoud Abu Watfa也在周二的空襲中喪生。