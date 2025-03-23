以色列空襲加沙 哈馬斯政治領導人喪生
撰文：莊勁菲
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哈馬斯（Hamas）官員表示，以色列周日（3月23日）空襲加沙地區南部的汗尤尼斯（Khan Younis），導致哈馬斯政治領導人巴達維爾（Salah al-Bardaweel）死亡。
路透社報道表示，空襲導致巴達維爾和他的妻子喪生。哈馬斯在一份聲明中指責以色列暗殺了巴達維爾。據稱當時他正在與妻子一起祈禱，一枚以色列導彈擊中了他們在汗尤尼斯的帳篷。以色列官員沒有立即發表評論。
哈馬斯領導層的媒體顧問Taher Al-Nono在其社交平台Facebook頁面上的一篇貼文中對巴達維爾的去世表示哀悼。
該組織表示：「他的血、他的妻子和烈士的血將繼續為解放和獨立鬥爭提供動力。犯罪的敵人不會摧毀我們的決心和意志。」
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）多次表示，戰爭的主要目的是摧毀哈馬斯的軍事和執政實體。他說，新行動的目的是迫使該組織交出剩餘的以色列人質。
以色列周二對加沙發動空襲，除其他幾名官員外，哈馬斯事實上的政府領導人Essam Addalees和內部安全負責人Mahmoud Abu Watfa也在周二的空襲中喪生。
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