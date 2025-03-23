滯留太空288天「老10歲」　她頭髮全白面容憔悴　NASA才補償9千？

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）周二（3月18日）終於結束長達288天的太空任務，返回地球。但59歲的女太空人威廉斯和出發時相比，已經頭髮全白、面容憔悴，看起來就像老了10歲。有英媒分析表示，太空旅行確實會對人體造成影響。但兩人的額外補充可能僅有1148美元（8954港元）。



壓力是頭髮變白主因

威廉斯去年6月起飛時還是一頭棕髮，就連美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）都稱呼她為「那個擁有狂野秀髮的女人」。但本週她乘坐SpaceX「龍」飛船降落在佛羅里達州海岸時，已經是滿頭白髮了。

《每日郵報》引述2020年一項研究發現，壓力會導致頭髮變白，因為腎上腺素和皮質醇會加速毛囊中產生黑色素的幹細胞的消耗。

她在國際太空站（ISS）滯留期間的相片和影片顯示，威廉斯總是披頭散髮或鬆散地紮着。報道指出是因為微重力會使體液向上移動，導致頭皮壓力增加。

太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）於另兩位太空人在國際太空站（ISS）拆箱感恩節大餐（Reuters）

腿部

2007年，威廉斯曾在國際太空站的跑步機上完成了波士頓馬拉松，成為第一個在太空中跑完全馬的人。但她這次回地球後卻很明顯地變得非常虛弱。

分析指出，長時間處於無重力環境，讓威廉斯的骨骼與肌肉明顯退化。太空人每月骨質流失約1%，相當於地球上衰老一年的速度。儘管NASA規定太空人每天需運動2.5小時，以減緩這種退化，但有研究表明，一名30至50歲的太空人在太空中待了6個月，其體力會下降約一半。

心臟受影響 腿腳變「雞腿」

此外，太空環境還會影響人體血液流動和心臟功能，引發心律不齊和血栓。甚至令太空人患上「太空靜脈血栓症」（Spaceflight Venous Thrombosis），令臉部浮腫，而下肢卻失去體液變細，看起來像「雞腿」。

圖為美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore，右）和威廉斯（Suni Williams，左）2024年6月準備出發上太空前（Reuters）

由於失去地球大氣層和磁場的保護，太空人在6個月內受到的輻射是地球的10倍以上。NASA對返回地球的太空人的研究表明，他們的DNA修復系統一直在超負荷運作，變化程度相當於每天吸一包煙。

除上述問題，威爾莫爾和威廉斯在6個月內還面臨着每天16次日出、食欲不振、皮膚容易受傷等健康威脅，但有報道指出，長達6個月的「加班費」將僅多獲1148美元。