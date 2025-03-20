是好奇心嗎？受困太空人返回地球　數隻海豚繞太空艙悠游湊熱鬧

負責將受困太空人送回地球的SpaceX太空船乘龍號（Crew Dragon）在當地時間3月18日下午5點57分成功濺落在佛羅里達州海面。與此同時，NASA也拍到有數隻好奇的海豚在太空艙附近悠游，彷彿也在幫忙迎接太空人們回家。



滯留在太空站長達九個月的太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）與其他二名太空人搭上乘龍號返家，他們在地球軌道上巡航一整天，然後墜落回地球。

根據《美聯社》的影片，在確認太空艙成功濺落後，可以聽到任務控制調度員們興奮拍手的聲音，而太空人們也被捕捉到滿臉笑容的照片。

太空人們安全反抵地球後，展現笑容：（按圖了解）



特別的是，當太空艙在海面上載浮載沈時，有幾名海中嬌客也來湊熱鬧。NASA的直播中拍到太空艙的附近出現大約5、6隻海豚在周圍悠游了幾分鐘，像是在歡迎太空人們回家似的。

在2位太空人安全返回地球時，竟有幾隻海豚來湊熱鬧：



好奇的海豚繞着太空艙游來游去。（路透社）

好奇的海豚繞着太空艙游來游去。（路透社）

不過當工作人員開始進行太空艙回收作業時，直播中就已不見海豚蹤影，因此不清楚太空人們是否也有親眼看到海豚。

據悉由於待在太空太久，之後魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）必須得接受長期療養，從走路開始慢慢練習。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，待太空人們的健康狀況允許，將會在橢圓形辦公室接見他們。

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