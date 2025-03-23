美國佛州迪士尼大火　旅客逃離五星級大鼠設施現場濃煙密佈｜有片

美國霍士新聞3月22日報道，佛羅里達州迪士尼內的「新世紀樂園」（EPCOT）同日發生大火。從網上影片可見，現場濃煙密佈，旅客從遊樂設施緊急撤離，猶幸火警並無造成任何人員傷亡。



有網民分享美國佛羅里達州迪士尼大火的現場畫面：

據報道，火災發生在園區法國館（French Pavilion）內的「五星級大鼠」（Remy’s Ratatouille Adventure）的後台區域。當地官員表示沒有火災並沒有造成任何人員傷亡，火頭其後已被迅速破滅。

有網民分享美國佛羅里達州迪士尼大火的現場畫面：

迪士尼職員向霍士新聞透露，舞台後面的一間冷藏室率先起火，目前還不清楚導致該設備起火的具體原因。

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官員指，火警發生時，新世紀樂園正舉行國際花卉與公園節（International Flower & Garden Festival）。

報道指，當地政府正調查火警的發生原因。