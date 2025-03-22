Jennie美國受訪「帶貨」最愛零食 農心股價4連升 公司發po致謝
撰文：成依華
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韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie（金珍妮）作客美國綜藝節目《The Jennifer Hudson Show》，「帶貨」分享喜歡的零食，其中向主持人推介她最愛的香蕉脆條。據韓媒3月22日報道，沒想到此帶動品牌農心股價連升4天，市值大增。農心也在社交網站發帖致謝，開心稱其香蕉脆條零食「得到5秒個人鏡頭」。
在節目中，Jennie向主持人珍妮花赫遜（ Jennifer Hudson）推介她喜歡的零食，並帶備數包零食到場，包括蝦條、脆餅等，其中她把香蕉脆條（Banana Kick）列為她最愛的零食，指其味道就像香蕉，「但又不是你會猜想到的香蕉味道。」
她又指「這是我小時候就最喜歡的零食。」
農心市值增14億元
據韓媒報道，在片段引起關注後，農心（Nongshim）股價連續4個交易日上漲，市值增加2,640億韓圜（14億港元）。
農心公司3月19日在社交網站發文講述此事，「香蕉脆條」開心地稱受惠於Jennie的舉動，讓它在節目「有5秒個人鏡頭」。
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