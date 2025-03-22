美國將撤銷逾50萬移民合法身份　限期4月24日前離開

美國國土安全部3月21日宣布，將終止數十萬移民的合法身份，並要求他們在4月24日前離開美國。此次驅逐行動將主要針對來自拉美國家的移民。



該命令預計將影響約53萬名古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人。這些人原本根據前總統拜登（Joe Biden）於2022年10月發起的「人道假釋計劃」到美國。

該計劃最初僅適用於委內瑞拉移民，2023年1月後進一步擴大為「古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人入境計劃」，每月允許來自上述四個國家總計3萬人進入美國，逗留時間最長兩年，前提是他們有美國擔保人提供經濟支持。

2025年2月1日，委內瑞拉移民在哥斯達黎加和巴拿馬邊境的一個巴士站躲雨，他們試圖返回國內，因為美國總統特朗普（Donald Trump）的新移民政策使他們無法進入美國。（Reuters）

國土安全部的命令計劃於3月25日在聯邦公報上公布，30天後這些移民將失去法律保護。

拜登曾稱「人道假釋計劃」是緩解美墨邊境擁擠壓力的「安全和人道」方式。但美國國土安全部21日強調，該計劃是「臨時」，並表示僅憑人道假釋無法獲得任何移民身份，也不構成進入美國的許可。