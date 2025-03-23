希斯路機場變電站大火致關閉　英媒：10年前報告指供電是主要弱點

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一個變電站3月21日起火，導致機場大停電並須全面關閉，直到22日才徹底恢復營運。有英國媒體透露，英國政府和希斯路機場的負責人2014年就曾被警告，該機場的主要弱點（key weakness）是其電力供應。



據《星期日郵報》報道，大型工程顧問公司嘉科 （Jacobs）在2014年11月發布的報告中強調，停電可能會導致希斯路機場關閉。

報道指，在英國政府網站上刊登的報告警告：「即使是短暫的電力供應中斷也可能產生長期影響，因為系統恢復需要時間。」

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近的變電站發生火災，導致機場電力中斷、關閉。（Reuters）

希思路機場21日因鄰近一座變電站發生火警，導致機場停電和被迫關閉近24小時。有輿論認為機場已淪為「笑柄」，而其管理層則被外界批評「自滿和大意」（complacency）。

據報道，21日晚間，倫敦海斯（Hayes）北海德變電站（North Hyde Electricity Substation）發生大火，導致希斯路機場被迫關閉，近1400航班被迫取消或延期。

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近的變電站發生火災，導致機場電力中斷、關閉。圖為涉事的變電站冒出白煙。（Reuters）

約120班跨大西洋航班被迫中途折返，全球數萬名旅客因此被困在不同的機場。

儘管希斯路機場22日宣布已「重開和全面投入營運」，但由於全球各地的飛機和機組人員的日程已被打亂，預計航班延誤將持續到本周中。

2025年3月21日，英國海斯（Hayes）的北海德變電站（North Hyde Electricity Substation）發生大火，導致鄰近的希斯路機場因停電而關閉。（Reuters）

報道最後提到，希思路機場主席戴頓（Paul Deighton）表示，前工黨交通大臣Ruth Kelly將負責對停電事件進行的內部調查。他表示，重點將放在機場的危機應變計劃，預料最快6周內將有初步結果。