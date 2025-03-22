希斯路機場附近大火致停電 機場一度關閉 英媒：逾億元經濟損失
撰文：劉耀洋
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倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）3月21日附近一個變電站起火，導致機場大停電，須一度全面關閉。機場目前已重開，部份航班亦已恢復起降。不過英媒估計，希斯路機場作為當地的經濟、旅遊、交通樞紐，在關閉期間可能已造成約1,288萬英鎊（約1.29億港元）的損失。
英國天空新聞（Sky News）21日報道，希斯路機場最主要的出口商品是三文魚、書籍和藥品，最常進口的商品是蔬菜、鮮花、塑膠和香水中的化合物等等。
經濟與商業研究中心（CEBR）於2021年分析，希斯路機場2025年將為英國提供約47億英鎊的整體經濟價值，這意味着機場關閉一天將造成約1,288萬英鎊的經濟損失。
旅遊專家、旅遊諮詢公司行政總裁查爾斯（Paul Charles）受訪時表示，除了整體經濟損失外，光是航空公司和供應商在機場暫停期間損失慘重。
他指出，在計算乘客費用、機組人員住宿費用、額外運輸費用、燃料費用以及飛機本身的其他費用後，航空公司和各類供應商單日就可能已損失至少2,000萬英鎊。
不過，美媒《商業內幕》稱，這次意外已是不幸中的大幸，希思路機場在不到一天的時間已逐漸重開、恢復營運，而且停電事件不是發生在暑假等旅遊旺季。
航空諮詢公司董事墨菲（Ronan Murphy）稱：「我認為，現時正值復活節前的三月淡季是一件好事，如果這是7月中旬，那（停電意外）將是一場絕對的災難。」
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