希斯路機場附近大火致停電　機場一度關閉　英媒：逾億元經濟損失

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）3月21日附近一個變電站起火，導致機場大停電，須一度全面關閉。機場目前已重開，部份航班亦已恢復起降。不過英媒估計，希斯路機場作為當地的經濟、旅遊、交通樞紐，在關閉期間可能已造成約1,288萬英鎊（約1.29億港元）的損失。



英國天空新聞（Sky News）21日報道，希斯路機場最主要的出口商品是三文魚、書籍和藥品，最常進口的商品是蔬菜、鮮花、塑膠和香水中的化合物等等。

經濟與商業研究中心（CEBR）於2021年分析，希斯路機場2025年將為英國提供約47億英鎊的整體經濟價值，這意味着機場關閉一天將造成約1,288萬英鎊的經濟損失。

2025年3月21日，英國倫敦，圖為希斯路機場停電關閉後，一名旅客走在通往4號航站樓的通道上。（Reuters）

旅遊專家、旅遊諮詢公司行政總裁查爾斯（Paul Charles）受訪時表示，除了整體經濟損失外，光是航空公司和供應商在機場暫停期間損失慘重。

他指出，在計算乘客費用、機組人員住宿費用、額外運輸費用、燃料費用以及飛機本身的其他費用後，航空公司和各類供應商單日就可能已損失至少2,000萬英鎊。

2025年1月28日，一架英國航空的客機準備在降落英國的希斯洛機場時，飛過一牌道路指示牌。（REUTERS）

不過，美媒《商業內幕》稱，這次意外已是不幸中的大幸，希思路機場在不到一天的時間已逐漸重開、恢復營運，而且停電事件不是發生在暑假等旅遊旺季。

航空諮詢公司董事墨菲（Ronan Murphy）稱：「我認為，現時正值復活節前的三月淡季是一件好事，如果這是7月中旬，那（停電意外）將是一場絕對的災難。」