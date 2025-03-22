倫敦希斯路機場大火受控 至少1351航班受影響
撰文：聯合早報
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英國倫敦的希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）因附近一場火災導致斷電，旅客出行陷入停滯，創下至少二十年來最嚴重的營運中斷。倫敦消防局說，導致當天倫敦希斯路機場關閉的火災已得到控制。
根據倫敦消防局周五（3月21日）發布的消息，火災地點附近有約150人撤離。英國媒體報道，目前仍有4900餘家住戶或商鋪因火災處於斷電狀態。
倫敦希斯路機場周五凌晨宣布，因附近變電站發生火災導致嚴重停電事故，決定關閉機場至當日23時59分。據航班跟蹤網站FlightRadar24發布的數據，希斯路機場全面關閉將影響至少1351個航班。
希斯路機場發布公告，建議旅客不要前往機場，同時向航空公司查詢具體航班詳情。英國國家鐵路公司宣布，暫停當日所有希斯路機場快線服務。
英國國際航空集團（IAG）旗下的英國航空說：「此次停電顯然對我們的營運和客戶產生重大影響，我們正在盡快為旅客提供未來24小時及以後的出行選擇。」
英國能源安全及淨零排放事務大臣文立彬（Ed Miliband）說，這場「災難性」火災不僅摧毀了希斯路的備用發電機，也摧毀了為機場供電的變電站。他補充說，目前「沒有迹象表明有人為破壞」。
這一事件可能引發外界對希斯路機場基礎設施可靠性的廣泛質疑，尤其是在這樣規模和重要性的樞紐機場，缺乏足夠的備份系統來確保持續運轉的現象令人擔憂。
發生火災的變電站位於希斯路機場東北方向的海斯一帶。倫敦消防局周四（20日）晚上接到報警後，10輛消防車和約70名消防員趕赴現場滅火，並於周五上午控制住火情。倫敦消防局和倫敦警察局正在調查火災原因。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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