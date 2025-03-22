希斯路機場變電站起火致停電　外媒指或涉人為錯誤　遭批不堪一擊

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一個變電站3月21日起火，導致機場大停電並須全面關閉，直到3月22日才徹底恢復營運。倫敦消防部門指起火原因暫無可疑，外界紛推測變電站起火原因，有外媒引述消息人士指，事件可能涉及一名工程師犯錯。但希斯路機場在事件中也遭批不堪一擊、欠缺應對方案。



《每日郵報》報道，自火災爆發及機場停電關閉幾個小時之內，各種不同陰謀論已開始在網絡上流傳，有人認為這宗意外可能是由破壞活動造成，甚至有人猜測破壞行動是俄羅斯所為。

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近的變電站發生火災，導致機場電力中斷、關閉。圖為涉事的變電站冒出白煙。（Reuters）

倫敦警方表示，考慮到變電站的位置以及這一事件對國家關鍵基礎設施的影響，反恐人員正在對火災進行調查。他們強調，當局並未將此事件視為可疑，且預計需要一段時間才能對火災的起因完成全面評估。

美媒《政治報》（Politico）則引述一名熟悉調查情況的人士的話報道稱，似乎是一名工程師犯錯導致火災。該知情人士表示：「這（種事情）永遠都是失誤，而不是陰謀。」

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近的變電站發生火災，導致機場電力中斷、關閉。（Reuters）

《每日郵報》引述電網分析公司的專家墨菲（Conor Murphy）稱，變壓器過載也是變電站火災的常見原因，而一份2022年提交給倫敦市長的報告顯示，涉事的變電站的運作功率有時達到額定容量的106.2%。

不過因停電導致機場徹底關閉的情況極為罕見，墨菲補充：「當局需要儘快確定火災原因，無論起因是機械故障、人為失誤還是外部因素，（政府）都要防止將來發生類似事件。」

報道指，機場高層在事件中也飽受質疑，外界批評為何一場規模不大的火災，會導致如此大規模的機場要全日關閉，令多達30萬名旅客受影響。