美國蛋荒持續價格高企　向歐洲多國尋求進口雞蛋遭拒

美國「蛋荒」已持續數月，最新的2月美國消費者價格指數（CPI）顯示，雞蛋短缺的情況仍未緩解，蛋價同比上漲近60%，2月底一打雞蛋（12個）的批發價已飆升至5.9美元（約46港元）的歷史新高，甚至驚現「租雞下蛋」、「雞蛋走私」等魔幻現實。言之鑿鑿放話稱要在上任第一天就把雞蛋價格打下來的特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府似乎也無計可施，近日傳出向歐洲盟友「求蛋」的消息。



據英國路透社、美國《財富》雜誌等14日報道，當地時間周五，北歐國家丹麥的雞蛋協會透露，美國已與丹麥和其他歐洲國家取得聯繫，詢問這些國家是否可以對美出口雞蛋。另據德新社（DPA）報道，丹麥食品、農業和漁業大臣延森（Jacob Jensen）表示，美方請求是美國在貿易方面繼續依賴歐洲的一個很好的例子。

路透社查閱的一封信函顯示，早在2月下旬，美國農業部駐歐洲代表就開始向主要雞蛋生產國發出正式詢問，希望了解這些國家向美國市場出口雞蛋的能力和意願。

3月初，丹麥雞蛋協會上周收到了美方的後續信件。其中寫道，「華盛頓正在試圖估算他們實際能夠採購的（雞蛋）數量。我們仍在等待華盛頓方面就下一步措施提供更多指導，但您對可向美國供應的雞蛋數量能否提供一個估量，（假設它們符合所有進口要求）？」

圖為2025年2月13日，美國紐約一家超市的雞蛋接近售罄。（Getty Images）

該協會發言人回應稱，他們會應美方請求進行調查，但歐洲也沒有多餘的雞蛋。他補充說，「由於雞蛋消費量不斷增加，而且許多地方都受到了禽流感的影響，現在全球範圍內到處都缺少雞蛋。」

發言人還表示，已要求美方就此類協議的條件提供更多細節，並強調由於衛生相關法規和其他因素，向美國出口雞蛋面臨挑戰。

綜合英國《獨立報》報道，美國與歐洲國家對雞蛋的處理方式不盡相同：美國要求雞蛋（包括食用雞蛋和蛋製品）必須經過清洗。然而歐盟方面卻禁止此類操作，因為他們認為雞蛋外層本身就覆有一層天然保護膜。基於此，歐盟規定雞蛋必須冷藏保存。不同的衛生標準可能會使雞蛋的運輸方式變得複雜。

英媒引述丹麥雞蛋協會行政總裁拉森（Jørgen Nyberg Larsen）在丹麥媒體《農業觀察》上的回答，「我問他們（標準）是否仍然適用，他們說要問一下華盛頓。然後他們又過來問我們能提供多少。」

拉森告訴美國《財富》雜誌，該協會願意在未來六個月內向美國出口雞蛋，但尚未收到美方關於該國可採購雞蛋數量的任何更多細節。

圖為2025年2月13日，美國紐約一家超市的雞蛋接近售罄。（Getty Images）

而事實上，由於復活節前的需求增加，丹麥自己其實也沒有大量的雞蛋餘量能用以出口。拉森說，至少短期內丹麥不會增加對美雞蛋出口，而且該協會還計劃先向其長期忠實客戶供應雞蛋，再將注意力轉向美國。另有多家丹麥供應商持有與其類似的看法，強調將優先服務現有客戶。

「獲得向美國出口的許可並不是一件完全簡單的事。這是一個漫長的過程。」他接着說，「歐洲也面臨雞蛋短缺的問題，而且我們在那兒本來就有出口渠道，所以更傾向在歐洲內部出口。」

周五晚間，多家挪威媒體也報道稱，挪威農業和食品部證實在3月3日收到了特朗普政府的類似請求。而該國雞蛋生產商的大部分回應也都是「不」。

挪威最大食品供應商Nortura的副總裁拉克內斯（Kjell S. Rakkenes）告訴挪威媒體TV2，雖然該公司還沒有收到來自美方的消息，但他們不會向美方出口雞蛋。

2025年2月27日，美國紐約市皇后區一家貝果店內掛有一張告示，提醒顧客由於蛋價上漲，每一顆雞蛋需徵收0.5美元（約3.9港元）的附加費。（Reuters）

「真的一個雞蛋都不帶多的，我們所有的雞蛋都賣給挪威消費者了。」拉克內斯表示，美國無法在挪威的幫助下解決雞蛋缺口，因為挪威自己都有雞蛋短缺問題，「我們也需要進口」。

另據彭博社早前報道，法國、印度尼西亞等出口量較小的國家的家禽貿易團體都表示，他們接到了美方關於雞蛋出口的詢問。「我們對美國農業部的回應是，法國沒有，歐洲也很少。」法國雞蛋行業組織SNIPO秘書長巴特利特（Thomas Bartlett）受訪時說，歐盟爆發的禽流感疫情也導致了法國的雞蛋短缺。

上周還有消息稱，美國計劃恢復全球第一大雞蛋出口國——荷蘭的蛋製品進口許可證。同時，美國還在求助全球第五大雞蛋出口國土耳其。土耳其計劃今年向美國出口4.2億枚雞蛋，但這對於美國年均逾75億打雞蛋的供應量相比，實在是杯水車薪。

總而言之，對於美方的「買蛋」請求，這些歐洲國家基本主打一個態度——「也想給，真沒有；就算有，也運不走」。按德新社的話來說，美國消費者吃上歐洲蛋的希望「被澆滅了」。

美國窩夫（格仔餅）連鎖餐廳宣布，由於雞蛋價格上漲，將從2025年2月4日起向食客徵收每隻蛋0.5美元（約3.9港元）的附加費。（Getty）

英國《獨立報》也揶揄稱，提出這一請求的時機，對於美國來說有些尷尬。

眼下，特朗普正火急火燎地朝歐盟掄關稅「大棒」，威脅要對歐盟酒類產品徵收200%的關稅。他蠻橫提出「不排除軍事手段」奪取丹麥格陵蘭島的暴論也在丹麥國內引發憤怒。英國《快報》特別強調，美國農業部滿歐洲找蛋，正是在這些威脅提出之後，顯然對美國這「求人辦事」的態度不滿。

不過，深陷輿論批評的特朗普不為所動。當地時間周四（13日），在橢圓形辦公室與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行會晤時，特朗普一意孤行堅持關稅決定，叫屈稱美國「被騙了很多年」，這次不會「屈服」。

他還對呂特重申，美國控制格陵蘭島對加強國際安全是必要的，並表示將會向該島派駐更多美軍。呂特回應稱，他將把格陵蘭島的未來問題留給其他人，「不想把北約拖入辯論」。

據英國《衛報》報道，正在進行組閣談判的格陵蘭島自治議會第一大黨民主黨主席尼爾森迅速做出回應，稱在格陵蘭島脫離丹麥獨立的過程中，必須讓格陵蘭人決定自己的未來。

尼爾森說：「我們不想成為美國人。不想成為丹麥人。我們想成為格陵蘭人。我們希望將來能夠獨立，建設自己的國家。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

