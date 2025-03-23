美國漢戴特朗普同款MAGA帽　女斥種族主義者想搶帽卻遭「現世報」

近期一段在美國紐約地鐵中拍攝的影片引發社交媒體上的廣泛討論，內容是一名女子試圖奪走一名男子的「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again）紅色帽子，並指責男子為「種族主義者」。這名男子戴着紅色的MAGA帽，這一標誌性帽子最初是由特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2016年總統競選中推出，象徵着他的政治身份。



影片顯示，在地鐵內，這名女子對戴着MAGA帽的男子表示不滿，並指責他是「種族主義者」。隨着爭吵升級，兩人展開激烈的言辭交鋒。當列車停在一個站點時，男子下車，而女子則隨後跟隨他，試圖強行奪取他的帽子。

然而，在追逐的過程中，這名女子不慎摔倒，臉部直接撞向地面。這一幕被拍攝下來並迅速在社交媒體上廣泛傳播，吸引大量網民關注。

這段影片走紅並引發大量的評論和討論。許多人對女子的行為表示譴責，認為這種針對他人政治信仰的攻擊並不正確。部份網友指出，雖然他們對特朗普及其支持者持反對意見，但以暴力手段攻擊他人並不能解決問題，反而會加劇社會的分裂。

影片底下的一些評論指，此事反映當前社會中存在的極端左派問題，並指出這種行為不應被接受。還有網民以幽默的方式回應，認為這名女子的摔倒是「現世報」，並表示這樣的影片非常有趣。