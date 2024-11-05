美國大選｜除衫戴bra投票　美國女子穿MAGA被阻脫衣狂甩罵街

綜合美媒報道，美國大選開啟提前投票，10月26日在新澤西州一間投票站，有女子違規穿着支持特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）的上衣及帽子，被勸阻後脫下上衣並大力揮舞，對工作人員破口大罵，還只穿着胸罩投票。



據報道，一名白髮女子在特倫頓（Trenton）以東的漢密爾頓鎮（Hamilton Township）的一個消防站提前投票時，被工作人員要求遮擋衣物後失控。

2024年10月31日，在新墨西哥州支持特朗普的競選集會上，一個男孩戴着MAGA的帽子。（Reuters）

默瑟縣選舉委員會主席 Jill Moyer 要求她摘下寫有特朗普競選口號MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）的帽子，回車內取一件外套遮住上衣，還打算幫她保留排隊位置回來投票，沒曾想對方竟脫下襯衫並在空中大力揮舞，身上只穿着淺色的胸罩，對工作人員豎中指還破口大罵，並說：「這就是我投給特朗普的原因！」

Moyer 見狀趕緊打電話報警，但女子只穿胸罩投完票後便迅速離開。

消息從Reddit論壇轉載到社交平台X上，還引來特朗普副手萬斯（JD Vance）回應：「真是個愛國者。」（X/ @jimmycamp1）

目睹過程的民眾拍照上傳Reddit論壇，還被轉發到社交平台X，引來共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）評論：「真是個愛國者。」

有網民表示「我會請這位女士喝杯啤酒」，也有人批評她不尊重選舉規則與現場人員。

新澤西州競選法禁止任何可以「閱讀或查看以識別支持或反對候選人」的政治工具，包括上衣、帽子和紐扣。選舉官員表示，許多人可能沒有意識到投票時是不可以佩戴帶有政治訊息的服飾，但有些人似乎根本不在乎。