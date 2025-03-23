福岡榮登日本最擠擁機場 每90秒1架飛機升降 新開第2跑道也沒用
撰文：聯合新聞網
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《日經亞洲》報道，位於九州的福岡國際機場是全日本最擁擠的航空樞紐，客機排隊等起飛和飛機空中盤旋等降落成為常見景象，擁擠的主要原因是容量不足和宵禁，最新啟用的第2跑道恐怕也起不了太大緩解作用。
根據日本國土交通省統計，2023年財政年度，福岡機場飛機降落數為9萬2543次，客運量榮登全日本第3名，僅次於東京羽田機場的23萬5882次，以及成田機場的11萬384次。
但單就跑道交通量而言，福岡機場遠超羽田和成田，根據國土交通省，福岡機場大約每隔90秒就有1架飛機起飛或降落。
福岡機場辦公室消息人士透露：「從空中交通管制來看，調整飛行間隔極其困難。」
由於福岡機場位於居民住宅區，為了解決噪音問題，機場規定晚間10時至上午7時實施航班宵禁，經常導致大量延誤航班爭相在宵禁前降落，進一步加劇空中塞機和延誤。
報道指出，最新在3月20日啟用的第2跑道也無濟於事。開通第2跑道不代表運力增加1倍，因為兩條跑道僅距離210米，無法同時使用。新跑道通常用於國際航班起飛，每小時僅增加2個預定航班時刻，使機場預定航班時刻總數達到40個。
事實上最初計劃另外興建一個新型海上機場，不過由於福岡機場距離博多站僅5分鐘地鐵車程，也被譽為全日本最方便的機場，因此許多人主張保留，經過地方政商長期辯論，最終在2009年同意增加第2跑道。
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