美國烏克蘭代表在沙特會談　澤連斯基：有益、促各界向普京施壓

烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）於3月23日表示，烏克蘭和美國官員同日開始在沙特阿拉伯進行會談，討論保護能源設施和關鍵基礎建設。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，會談「非常有益」，同時呼籲各方繼續對俄羅斯施壓以促成「真正停火」。另外，美國和俄羅斯代表團將於24日起舉行會談。彭博社報道，美國希望4月20日前達成停火協議。



烏梅羅夫23日率領烏克蘭代表團，在沙特首都利雅得與美方會談，成員包括能源專家及海軍和空軍的代表。烏梅羅夫稱，會執行總統澤連斯基的指示，進一步接近公正和平並加強安全。

澤連斯基其後表示，由軍方、外交官和能源官員組成的烏方代表團，與美方就停火的「技術性」問題進行第二輪會談，烏梅羅夫已向他匯報當天會談進展。

澤連斯基稱，烏方團隊的工作非常有建設性，與美方對話非常有益。 他又表示，俄羅斯是唯一拖延衝突的一方，各方需要對俄羅斯施壓，促使其下達真正停止攻擊的命令。

與此同時，烏克蘭官員23日表示，俄羅斯前一夜以無人機大規模襲擊基輔，造成至少3人死亡，死者包括一名5歲兒童，並引發公寓大樓起火及其他設施的損壞。

俄羅斯當局同日表示，其防空部隊截擊了59架針對該國西南部地區的無人機，又指襲擊造成羅斯托夫（Rostov）一人死亡。

圖為2025年2月3日，美國中東問題特使特使威特科夫（Steve Witkoff）現身白宮。（Reuters）

對於翌日的美俄會談，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）23日表示樂觀，認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），相信會有真正進展。

另外，白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）表示，美國正提出一系列建立信任以實現和平的措施，涵蓋被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童未來。