美媒：施紀賢讚同特朗普「歐洲防衛自負」論　但形容有點「迷失」

美媒周日（3月23日）報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「歐洲國家必須為集體自衛承擔更大的負擔」的說法有道理，但表示特朗普的行動已經產生了「相當程度的迷失」；而施紀賢本人也正試圖組建一支多國軍事力量，以在達成和平協議後確保烏克蘭的空中、港口和邊境安全。



《紐約時報》報道指，施紀賢說：「我們需要更直接地考慮國防和安全問題。」他把自己正在嘗試組建的多國軍事力量稱為：「志願者聯盟」（A coalition of the willing）。

2025年3月20日，英國倫敦，圖為施紀賢在閉門會議後向傳媒簡報。（Reuters）

談到特朗普時，施紀賢表示：「在私人關係方面上，我認為我們的關係良好。」但他也稱，從對英國鋼鐵徵收25%的關稅再到斥責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），美國總統的行動已經產生了「相當程度的迷失」。

特朗普周六談到俄烏戰爭問題時說：「我認為（俄烏）局勢已經得到一定控制。」並自信地表示除了他沒有人能阻止俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）。