特朗普自稱非常了解普京：除了我 沒人能阻止他
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，阻止俄烏局勢出現進一步升級的努力已經處於控制之中，並自信地表示除了他沒有人能阻止俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）。
特朗普在星期六（3月22日）從新澤西州飛往賓夕法尼亞州費城（Philadelphia，Pennsylvania）的總統專機上，接受美國體育及政治新聞網站Outkick創辦人克萊（Travis Clay）訪問。他在談到俄烏戰爭問題時說：「我認為局勢已經得到一定控制。」
特朗普此行是到費城富國銀行中心觀看美國大學體育協會（NCAA）摔角錦標賽。他與克萊談論美國內外多方面課題，包括他與普京的個人關係。
他表明：「我與普京總統關係良好，其實我跟澤連斯基（Volodymyr Zelensky）總統的關係也很好。如果能阻止戰爭，會是一件大好事。我敢說其他人都做不到。」
特朗普曾公開讚賞普京，並強調兩人交情不錯。他告訴克萊：「我非常了解他（普京）。令人驚訝的是，我們並沒有因為俄羅斯騙局（即通俄門）而發生任何重大衝突。」
克萊說：「在你擔任總統期間，他沒有入侵烏克蘭。」
特朗普答道：「我當總統時，他沒有入侵任何地方……我認為世界上沒有人能阻止（普京），除了我，我覺得我能做到這一點。我們進行了一些非常理性的討論，我只是希望人們不再被殺死。」
他指出：「他們每周失去2500名年輕人，有俄羅斯人，也有烏克蘭人。」
普京星期二（18日）與特朗普通電話後，同意暫停對烏克蘭能源基礎設施的打擊，但並未接受美方提出的30天全面停火方案。澤連斯基後來也在與特朗普的通話中，同意能源設施停火的建議。
美國代表團很快將在沙特阿拉伯分別會見俄羅斯和烏克蘭談判代表。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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