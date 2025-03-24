以軍空襲加沙醫院至少5死　哈馬斯政治局成員被擊斃

院（Nasser Hospital）發動空襲，擊斃在醫院內活動的哈馬斯骨幹分子。哈馬斯屬下通訊社Shehab證實，政治局成員Ismail Barhoum在空襲中身亡。



加沙衛生部門表示，以軍當晚攻擊位於汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院，造成外科大樓起火，並有5人死亡、多人受傷。

以軍表示，是次空襲經「廣泛的情報收集」後進行，並使用了「精確彈藥」來減輕傷亡。以軍重申，哈馬斯利用醫院作為掩飾，從而策劃和實施恐怖襲擊，直接違反了國際法。

沙特阿拉伯電視頻道Al-Hadath報道，Ismail Barhoum是哈馬斯在加沙的領導層成員，負責管理哈馬斯屬下的慈善機構Charitable Institutions Association，該機構負責管理逾400個慈善組織以蒐集資金。

自今年1月19日以來基本維持的停火協議，但早前談判破裂。以色列本周重新對加沙地帶發動猛烈轟炸，也再次發動地面攻勢，死傷人數激增。