土耳其伊斯坦堡連續5晚聲援被捕市長　法國：囚禁事件損害民主

土耳其伊斯坦堡市長、總統埃爾多安的主要政敵伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）3月19日被拘引發連日大規模抗議，他周日（23日）因涉嫌貪污被羈押候審。當天有數十萬示威者湧上伊斯坦堡街頭，連續第五晚進行抗議。截至周六，已有323人被捕。法國批評伊馬姆奧盧被囚是「對民主的嚴重攻擊」。



抗議者遭遇橡膠子彈與煙霧

2025年3月23日，土耳其伊斯坦堡，一名身穿德爾維希苦行僧（Dervish）服裝、戴著防毒面具的示威者在抗議市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）被捕的活動中背對防暴警察。（Reuters）

伊斯坦堡警方昨晚向抗議者發射了橡膠子彈和催淚氣體。英國天空新聞形容，這是土耳其十多年來經歷的最大規模抗議活動。

路透社引述伊馬姆奧盧所屬的共和人民黨（CHP）表示，2019年年初，共有1500人參加初選投票支持他參選總統，其中至少1300票是非黨派人士投出。

2025年1月31日，土耳其伊斯坦堡市長、主要反對黨共和人民黨 (CHP) 成員伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu，左)向支持者發表講話。（Reuters）

伊馬姆奧盧周日被控經營犯罪組織、收受賄賂、敲詐勒索、非法記錄個人資料和串通投標。這引發土耳其民眾的不滿，他們繼續進行抗議。土耳其內政部長稱，周六晚上有323人因抗議活動的騷亂被拘留。

對此，法國外交部譴責土耳其監禁伊馬姆奧盧是「對民主的嚴重攻擊」。