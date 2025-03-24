美國第二夫人與國安顧問將訪格陵蘭　總理：極具侵略性

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次聲稱要奪取格陵蘭，白宮周日（3月23日）宣布，副總統萬斯（JD Vance）的妻子烏莎（Usha Vance）將陪同美國國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）等代表於周四訪問格陵蘭。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，丹麥和格陵蘭都沒有提出邀請。格陵蘭總理則評價這次造訪「極具侵略性」（Highly aggressive）。



《紐約時報》報道，根據計劃，烏莎將於周四抵達後進行一系列文化訪問，與沃爾茲分開行動。沃爾茲原定會在本週與能源部長賴特（Chris Wright）一起出訪。

2025年1月20日，美國副總統當選人萬斯（JD Vance）與夫人烏莎（Usha Vance）出席總統就職典禮。（Getty Images）

格陵蘭作為丹麥的半自治領土，當地官員對於美方的計劃「感到非常憤怒」。格陵蘭總理艾格德（Múte Egede）周日表示，美國官員本次造訪「極具侵略性」，格陵蘭人的外交努力「在特朗普及其政府擁有和控制格陵蘭的使命中遭到了反彈」。他還指出，美國國家安全顧問出現在格陵蘭唯一的目的，就是向他們展示權力。

據悉，賴特預計將陪同沃爾茲一起參觀格陵蘭北部的美軍基地，以關注島上的稀土礦產和其他資源。