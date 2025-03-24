美國副總統妻將訪格陵蘭　傳國安顧問同行訪美軍基地

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）屢次表示要奪取格陵蘭，白宮3月23日宣布，副總統萬斯（JD Vance）的妻子烏莎（Usha Vance）將帶同一名兒子，陪同美國代表團於3月27日訪問格陵蘭。



2025年2月20日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

白宮聲明中指出，烏莎將在格陵蘭參觀歷史遺跡，了解該地區的傳統文化，並出席狗拉雪橇比賽，代表團將於3月29日返回美國。烏莎表示，希望美國和格陵蘭的關係在未來「會變得更加牢固」。

路透社引述美國官員稱，代表團成員包括白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）及能源部長賴特（Chris Wright），兩人並將到訪位於格陵蘭的美國軍事基地，但白宮未有證實消息。

丹麥首相稱未曾邀請 不能與特朗普聲明分開看待

美國《紐約時報》報道，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）明確表示，丹麥和格陵蘭都沒有提出邀請，又指雖然訪問屬非官方，但不能與特朗普過去的聲明分開看待。她表示，丹麥希望與美國合作，但需建立在國家和人民相互尊重的基礎上。