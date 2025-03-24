ChatGPT提她罹患血癌卻被忽略 醫生最終證實病情
撰文：洪怡霖
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法國一名27歲女子一週前分享她的經歷，她最初以為自己只是因為父親去世而感到焦慮，但人工智能（AI，Artificial Intelligence）聊天機械人程式ChatGPT卻告訴她，她可能罹患血癌。對此，她持懷疑態度並忽略它，怎料之後前往醫院檢查時真的確診血癌。
Marly Garnreiter在Tiktok分享道，在父親2024年1月因結腸癌去世後，自己出現夜間盜汗、皮膚癢和體重減輕等症狀。她把這些症狀告訴ChatGPT後，ChatGPT稱她可能患有血癌。儘管她對此感到懷疑，但並沒有把這件事放在心上。
直至2025年1月，經過檢查，醫生發現Marly Garnreiter左肺有一個腫塊，並將她轉診給肺科醫生。隨後檢查結果確認她罹患霍奇金淋巴瘤，這是一種血癌。Marly Garnreiter於2025年2月10日確診霍奇金淋巴瘤，3月1日開始接受化療。
Marly表示，雖然她對這一診斷感到憤怒和不公，但她也決定積極面對未來。她強調，聆聽自己的身體非常重要，並呼籲人們要保持與內心的連接。此事件引發對AI在健康診斷中的作用和可靠性的討論。
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