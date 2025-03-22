挪威男遭AI誣蔑「倫常慘案兇手」　入稟控告ChatGPT

挪威一名男子利用人工智能（AI）產品ChatGPT查詢自己的資料時，卻「發現」他的驚人身世，結果他入稟控告ChatGPT的母公司OpenAI。



《衛報》3月21日報道，事主霍爾曼（Arve Hjalmar Holmen）向ChatGPT輸入指令，詢問「誰是Arve Hjalmar Holmen？」時，對方回應「霍爾曼是一名因為一宗悲劇而成為焦點的挪威人」，並形容他是「年齡分別7及10歲兒子之父，但兩人在2020年12月被發現在特隆赫姆市（Trondheim）家中附近一個池塘不幸喪生。」

ChatGPT亦稱，這宗案件轟動挪威，霍爾曼則因為謀殺兩名親生兒子而被判入獄21年。

挪威男霍爾曼（Arve Hjalmar Holmen）利用ChatGPT查詢自己的資料時，遭對方形容為「殺害2名兒子的兇手」。（事主提供圖片）

霍爾曼向傳媒表示，自己只是一名普通人，而且在挪威名不見經傳。他對於ChatGPT如此形容自己感到不滿，於是向挪威數據保障部門提出申訴，指ChatGPT的描述與自己的生平、孩子數目和年齡差距等完全不實。

他指控ChatGPT的誹謗回應違反歐盟《一般資料保護規範》（GDPR）的準確規定，代表他入稟的數碼權利活動組織Noyb稱，事主對有關內容感到極為困擾，指如果內容被複製或在社區及家鄉意外流出，甚至可能損害他的私生活。

狀紙要求挪威的監管部門下令ChatGPT的母公司OpenAI調整模型，消除關於霍爾曼的不實內容，以及下令罰款。Noyb提到，事件發生後，OpenAI推出加上網絡搜尋的新版本，意味出現今次事件的錯誤很有可能減少。

OpenAI的發言人回應官非時表示，公司繼續研究提升模型準確程度及減少幻覺的新方式，並稱他們正研究投訴內容，指涉事的ChatGPT版本已經改良，加入提高準確度的網上搜尋能力。