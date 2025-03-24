澳洲反對黨稱若勝選將禁止公務員WFH　工會：或影響數百萬人

澳洲預計5月進行大選，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）3月4日透過發言人表示，若成功勝選，將希望澳洲公務員每週五天都在辦公室工作，特殊情況除外。澳洲工會理事會（ACTU）周一（3月24日）發聲明，指取消居家辦公（WFH）可能造成的交通擁堵將對數百萬工人產生連鎖反應。



▼澳洲工會聲明

ACTU稱，根據該組織對澳洲統計局（ABS）數據分析顯示，對居家辦公的打擊可能會影響全國三分之一的工人。

聲明進一步指，目前全國有超過60萬名工人選擇在家上班，以減少通勤時間或節省開支。如果這些工人被迫重新開始通勤，將增加交通擠塞，使每個人的生活更加困難。

另有32萬名僱員因為照顧孩子或其他照顧責任而在家工作。在雙重壓力下，超過100萬人報告說，他們正在家工作以「補上」下班後的工作。這些工人不僅將被迫在辦公室待更長時間來完成工作，他們還將失去「斷網權」（下班後拒絕僱主聯繫），這已經開始降低未支付加班費的比率。

2024年8月22日，澳洲坎培拉，反對黨領袖達頓達頓（Peter Dutton）在澳洲議會大廈眾議院進行質問。（Getty Images）

ACTU主席奧尼爾（Michele O'Neil）說，彈性工作將女性勞動力參與率推至歷史新高，過去四年有100萬女性加入勞動力大軍。達頓的政策會迫使女性接受減薪、額外從事兼職工作。