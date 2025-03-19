澳洲海岸浮現黃綠色泡沫　死魚遍地　逾百名衝浪者下水後不適

澳洲南部的帕森斯（Parsons）和韋特平加（Waipinga）海灘周六（3月15日）有超過100人在衝浪時或上岸後疑似感染，出現各種病癥。有人發現海水中有不少神秘的黃色泡沫和綠色浮渣，海灘上還出現多種魚類的屍體。當地衞生部門已經關閉了這兩個海灘，並表示泡沫可能是由於自然現象引起的。



這兩個海灘位於澳洲阿德萊德（Adelaide）以南約80公里，據社交平台Facebook衝浪者專頁「Victor Harbor Community Group」上的貼文表示，有超過100名衝浪者在海灘附近下水，結果分別出現喉嚨痛、乾咳和視力模糊和咳嗽等症狀，這種情況持續了24小時左右。

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撰文者Anthony Rowland周一發出文章時，表示自己仍未完全好轉。他指出周日發現海灘上出現大量死魚，包括葉形海龍。於是他聯繫了有關部門，還接受了一些媒體採訪。但他繼續指出參與採訪的人疑似被傳染，竟然都開始咳嗽、喉嚨痛。

《衛報》引述南澳洲環境保護署（Epa）聲明表示：「據信，此次事件可能是由於高溫、死水（still water）和持續的海洋熱浪導致微藻大量繁殖導致，目前氣溫比平常高出2.5攝氏度，且微風和小浪也對這情況造成了影響。」

南澳洲目前處於乾旱，還出現了極端炎熱天氣。