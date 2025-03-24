土耳其最大反對黨初選　1500萬人投票支持被捕伊斯坦堡市長選總統

土耳其主要反對黨共和人民黨舉行初選，約1500萬人投票支持遭罷免市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）代表共和人民黨競逐總統。與此同時，內政部長耶爾利卡亞 (Ali Yerlikaya) 表示，自五天前爆發聲援市長伊馬姆奧盧的抗議活動以來，土耳其政府已在全國各地拘捕1,133人。



據半島電視台報道，伊馬姆奧盧所屬的共和人民黨3月23日舉行黨內初選。伊斯坦堡市政府表示，當日約有1500萬人投票支持被捕的伊馬姆奧盧，其中約170萬張屬黨員票，另外有約1300萬張非黨員票，支持伊馬姆奧盧作為共和人民黨的總統候選人。

2024年1月8日，土耳其伊斯坦堡，伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（ Ekrem Imamoglu）接受路透社採訪。（Reuters）

伊馬姆奧盧是總統埃爾多安（Tayyip Erdoğan）的頭號政治對手。他原本計劃代表共和人民黨參加2028年總統選舉，對埃爾多安發起挑戰，但他上周因涉貪腐等罪行而被警方拘留，法院23日（周日）決定以受賄罪名正式逮捕他。伊馬姆奧盧隨後被押往監獄，市長職務也被暫停。

2025年3月23日，土耳其伊斯坦堡，伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）因涉貪調查被判拘留當日，大量民眾上街參與抗議活動。（Reuters）

當局針對伊馬姆奧盧的舉動引發廣泛的民眾抗議。報道稱，人民共和黨的初選投票面向任何想要參與投票的人開放，在全國81個城市設有投票箱，星期日前去投票的人數眾多，投票時間延長了三個半小時。

本文獲《聯合早報》授權轉載

