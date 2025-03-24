土耳其伊斯坦堡連日大規模示威　多個反對派社交賬號遭X封殺

美國富豪馬斯克（Elon Musk）此前表示，他收購社交平台Twitter並將其改名為X的理由是「恢復該平台的言論自由」。但在最近5天的土耳其伊斯坦堡大規模抗議期間，許多參與示威活動的反對派人士發現他們的X賬號被暫時封禁。



▼馬斯克強調言論自由的重要性

馬斯克與波蘭克拉科夫X（舊稱Twitter）logo。 （Getty Images）

土耳其伊斯坦堡市長、總統埃爾多安的主要政敵伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）3月19日被拘引發連日大規模抗議，截至今日已連續5天有民眾上街抗議囚禁事件。土耳其內政部長3月22日稱已有343人被捕。

美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道，儘管政府禁止集會四天，土耳其反對派的抗議活動仍在繼續。據觀察人士稱，許多與示威活動有關的人士發現他們的X賬號已被暫停。

內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）亦曾在X上表示，政府發現326個「煽動仇恨」的社群媒體帳號，其中72個來自國外。耶爾利卡亞表示，網路和安全部門的協調行動逮捕了54名與這些帳號有關的疑犯。這則X貼文已經被刪除。

2024年4月3日，土耳其伊斯坦堡（Istanbul），再次當選市長的伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）在法院前接受市長證書後向支持者致意。（Reuters）

報道稱，有些賬號似乎僅在土耳其被暫停，而在世界其他地方則並沒有。該國活動Ömer Faruk Aslan創建了新的X賬號，表示他的帳號20日被法院下令封鎖，因為其推文瀏覽量超過600萬次。

根據土耳其法律，允許社交平台在政府要求時進行封鎖賬號。馬斯克2023年5月曾表示，只能在「完全封鎖Twitter」和「限制查看某些推文」中二選一，還承諾會公布土耳其政府對該社交平台的要求。