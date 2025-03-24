佩通坦面臨泰國會不信任動議　反對派指受他信操控

泰國反對派在不信任動議首日質詢首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra），指責她不具備資格，並受有權勢的父親、前總理他信（Thaksin Shinawatra）操控。



路透社報道，泰國反對派星期一（3月24日）在議會不信任動議辯論中，對佩通坦展開激烈質詢，不僅指她資歷不足，也指她允許有權勢的父親干預政府事務。

人民黨黨魁那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）指出，佩通坦聽從他信的指示。「我們有一個不在體制內的領導者……在沒有任何問責機制的情況下左右政府政策。」

他也說：「泰國面臨雙重損失：一個人在幕後掌權卻無需承擔責任，而另一個握有國家權力卻缺乏資格。」

泰國新任總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）2024年9月7日在位於曼谷的政府總部大樓舉行特別內閣會議後，舉行新聞發布會。（REUTERS）

前副總理、公民力量黨現任黨魁巴維（Prawit Wongsuwan），曾在2014年政變中推翻另一名他信家族成員領導的政府。他也指責佩通坦在經濟和國家安全問題上表現不力，並指她隱瞞財富，利用國家資源為家族謀利。

面對巴威的指責，佩通坦僅做簡短回應說：「我聽了你10分鐘的講話，這名資深議員所說的內容並不屬實。」

反對派在兩天的不信任動議辯論中有28個小時發言，內閣和聯合政府黨派則有總計七個小時的時間回答質詢。這場馬拉松式辯論將從星期一早上9時開始，持續至隔天清晨5時，第二天的辯論從星期二（25日）早上開始，預計會持續至星期三（26日）凌晨。辯論結束後，下議院預計於星期三表決；若辯論延長，則可能延至星期四（27日）表決。

2024年8月22日，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）在曼谷參與活動。（Reuters）

這是佩通坦去年8月上台以來，首次面對不信任動議。現年38歲的佩通坦是泰國最年輕的政府首腦。此前，她曾堅稱政府不受任何人操控，而現年75歲的他信也稱自己已退休，僅提供建議。

儘管在民調中的支持率一般，佩通坦在為期兩天的辯論中仍處於穩固地位，執政聯盟在議會中掌握多數席位，因此議案在星期三投票時不太可能獲得通過。

他信是泰國過去24年來最具影響力，也是最具爭議的政治人物，他早前因利益衝突和濫用權力而被禁止擔任公職，並自我流放15年。他2023年回國後，在他創立的為泰黨領導的政府統治下在醫院被拘留六個月，過後獲得假釋。

他曾公開表達支持賭場合法化、推廣加密貨幣，以及推動價值140億美元的經濟刺激現金發放計劃，這些政策都由為泰黨政府積極推進。

本文獲《聯合早報》授權轉載

