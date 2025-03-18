泰國擬將外國遊客免簽證停留期減半至30日　冀打擊非法商業活動

泰國旅遊和體育部3月17日表示，相關部門原則上已同意將外國遊客的入境免簽證停留期限從60天縮短至30天，以打擊利用免簽證待遇從事非法商業活動的旅客。



泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，旅遊和體育部長天通（Sorawong Thienthong）表示，在經過數週的討論後，外交部與相關持份者原則上皆已同意將入境免簽證停留期限縮短至30天。

泰國曼谷・泰國旅遊・曼谷旅遊・泰國自由行・曼谷自由行・泰國地點・曼谷地標：圖為2021年1月4日，遊客行經幾乎空無一人的泰國旅遊景點、位於曼谷的黎明寺（Wat Arun）。（Reuters）

報道稱，泰國旅行社協會早前曾指出，相關法規規導致非法從事工作或商業活動的外國人數日益增加；而泰國酒店協會則認為，太長的免簽期，或導致非法租賃房屋給外國遊客的情況增加。

泰國自去年7月起延長包括中國（包含港澳台）在內的93個國家和地區的遊客、商務人士和短期工作者免簽入境停留時間，單次停留不超過60日。

圖為2022年8月23日，遊客來到泰國曼谷的金山寺。（Getty）

當時已有旅遊業者對延長逗留期限表示擔憂，因為赴泰國的長途遊客通常平均只停留14至21天，而短途遊客平均停留時間約7天，過長的逗留期限反而間接引致各種非法商業活動頻現。