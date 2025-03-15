不滿泰國對華遣返維族偷渡者　美國務卿：對涉事泰官員施簽證限制

泰國上月底向中國遣返40名維吾爾族偷渡者，泰國副總理兼國防部長蓬坦（Phumtham Wechayachai）之後指維族人是自願回到中國。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前譴責遣返舉動，他周五（3月14日）宣布對負責或參與遣返程序的泰國官員實施簽證限制，無論這些官員是否離任。



魯比奧認為北京長期來迫害維吾爾族人士，甚至涉嫌犯下種族滅絕與反人類罪行，他還呼籲世界各國政府勿效仿北京舉動，強行將維吾爾族或此類群體遣返。

美國國務院發布聲明，其中提到這些簽證限制措施可能擴大範圍，或影響受到簽證限制人員的家庭成員，不過其中並未寫明受到制裁人士的姓名。

2025年3月14日，加拿大魁北克，圖為參加G7外長會議的魯比奧發表講話。（Reuters）

泰國早前回應遣返程序符合法律與人道義務。美國認為北京長期對維族人實施迫害，包括強迫勞動與虐待，旨在遏制極端行為，北京對此予以否認。