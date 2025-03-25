烏克蘭蘇梅遭空襲至少74傷　學校醫院受襲　傷者包括13兒童

美國斡旋俄烏停火之際，烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）於3月24日遭俄羅斯空襲，有學校及醫院被擊中。烏方指至少74人受傷，其中包括13名兒童。



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蘇梅距離俄羅斯邊境約30公里，屢遭受俄羅斯無人機和導彈攻擊。當地官員表示，24日攻擊除影響學校及醫院，市中心幾棟住宅樓也遭攻擊，有建築物中彈後起火冒煙。蘇梅市代理市長Artem Kobzar另在Telegram表示，有工業設施亦遭到襲擊，但沒有透露細節。

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）批評，莫斯科一邊高喊和平，一邊對烏克蘭人口密集的主要城市實施野蠻襲擊。他表示，俄羅斯不應只空口宣稱和平，而應停止轟炸烏克蘭城市、結束針對平民的戰爭。

這次襲擊發生之際，俄羅斯和美國官員正在沙特地阿拉伯會晤，討論與烏克蘭暫時停火事宜。