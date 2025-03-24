與其讓給普京不如自己鯨吞　特朗普的停戰招數也夠實用

美國總統特朗普同俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基分別通話後，美國和烏克蘭代表團3月23日的會談據說非常成功，美俄代表團3月24日將進行再次會晤。烏克蘭戰爭在朝着全面停火的方向推進。但是也應該看到，停火容易，簽署停戰協議並不簡單。

特朗普在烏克蘭問題上只是希望做到停火結束戰爭，還是做好了準備直面烏克蘭戰爭背後的深層次問題？顯而易見的是俄佔領土問題已成事實，俄羅斯從戰場上拿到的成果，到最後烏克蘭只有默認。但是其他的俄羅斯要求特朗普能同意嗎？俄羅斯提出的烏克蘭不加入北約乃至於烏克蘭去軍事化去納粹化等要求，特朗普是否能夠接受嗎？

烏克蘭加入北約從事實層面上未來20年都不可行，現在俄羅斯要求烏克蘭明確承諾不加入北約，可行嗎？北約是否吸納烏克蘭是一回事，什麼時候吸納是另外一回事。如果北約明確不吸納烏克蘭，烏克蘭明確不加入北約，這就是另外一個屬性的顏面喪失的大事件。

圖為2025年3月8日，烏克蘭示威者在美國駐基輔大使館前舉行集會，展示美國總統特朗普（Donald Trump）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的抗議牌。（Reuters）

特朗普口頭抱怨過北約，並威脅退出北約，但美國對於北約的態度並不是放棄。美國主張越來越少承擔北約的責任，認為要讓歐洲各國承擔更多北約的責任，但短時間內不會放棄北約。特朗普即便認同烏克蘭加入北約目前不符合美國的利益，但要讓特朗普做出北約不吸納烏克蘭的公開承諾，有一定困難。這種公開向俄羅斯妥協的協議如何以一種不丟臉的方式進行，難度非常高。

同樣，烏克蘭的去軍事化和去納粹化相當於滅國由俄羅斯主導烏克蘭。美歐各方做好了接受本輪北約東擴不成功的準備，但是做好了承認烏克蘭戰敗並將烏克蘭送給俄羅斯的準備嗎？不見得。特朗普只是希望結束戰爭減少投入降低捲入的風險，恐怕還沒有做好將烏克蘭拱手相讓的準備。他也承擔不起丟掉烏克蘭的政治罵名和輿論後果。

戰爭持續了三年，烏克蘭沒有滅亡，付出了慘重的代價。俄羅斯沒有大獲全勝，但是在烏東烏南四州斬獲頗豐。這種戰場上的勝負成果，如何轉化為協議？英法提出為烏克蘭提供軍事保護的計劃被俄羅斯公開反對。俄羅斯公開提出的領土要求被歐洲和烏克蘭公開反對。特朗普如何做才能照顧到所有各方的面子？達成停戰協議恐怕還有相當長的路要走。

圖為2025年3月23日，烏克蘭基輔一棟公寓大樓被俄羅斯無人機攻擊後，消防人員在現場工作。（Reuters）

特朗普在同澤連斯基通話時提到了烏克蘭的電力供應和核電站，特朗普稱美國或可幫助運營烏發電站，「美國對這些發電站的所有權會是對這些基礎設施的最佳保護，也是對烏克蘭能源基礎設施的支持」。近來美國還要求和澤連斯基當局簽署礦產協議。

特朗普說的沒錯，如果美國對這些設施有所有權，就是最這些設施的最佳保護。這也說明美國根本沒有打算放棄烏克蘭。與其將烏克蘭讓給俄羅斯，美國為什麼不吃下烏克蘭形成事實上的保護屏障呢？這是美國利益最大化的最佳選擇。

不用出兵打仗，只需要拿下烏克蘭的資產就能阻止戰爭，甚至都不用向俄羅斯承諾是否吸納烏克蘭加入北約。美國的做法屬於兩頭吃，吃定烏克蘭離不開美國，也吃定了普京不敢動美國。屆時，收穫停火止戰的美名，收穫烏克蘭的資產，收穫保護烏克蘭的威望，特朗普有望三贏。特朗普不會白送給普京勝利。除了已佔領土，俄羅斯要得到其他的成果並不容易。