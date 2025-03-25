特朗普：格陵蘭或是美國未來一部份　代表團往訪「並非挑釁」

針對副總統萬斯（JD Vance）的妻子烏莎（Usha Vance）及美國官員預定到訪格陵蘭，觸發格陵蘭總理艾格德（Múte Egede）批評為「極具侵略性」。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月24日出席內閣會議後表示，這次訪問屬「友好行為」並非挑釁，又稱是受邀到訪。他又稱，認為格陵蘭或是美國未來一部份，並重申對美國國家安全很重要，又指國務卿魯比奧（Marco Rubio）也將出訪當地，但未詳述時機。



2025年1月20日，美國副總統當選人萬斯（JD Vance）與夫人烏莎（Usha Vance）出席總統就職典禮。（Getty Images）

稱代表團獲格陵蘭人邀請 訪問「純粹出於友誼」

特朗普表示，美方代表訪問格陵蘭是友好行為，其團隊與許多格陵蘭人打交道，有些人「希望看到一些事情發生」，讓他們得到妥善保護和照顧，因此致電邀訪。

特朗普表示，格陵蘭島「有點像被拋棄」，沒有得到很好的照顧，美方代表團前往「純粹出於友誼」。他認為，格陵蘭或會成為美國未來的一部份，重申在國際安全方面很重要，指格陵蘭島外有俄羅斯、中國等船隻，不能讓情況繼續。

2025年2月20日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

國家安全顧問傳將視察美軍基地

當被問及格陵蘭哪些人提出邀請時，特朗普未具體回答，僅說：「很多人……我們收到了很多很多人的請求，還有一些官員。」

白宮23日宣布，副總統萬斯（JD Vance）的妻子烏莎（Usha Vance）預定27日高調到訪格陵蘭，將參觀歷史遺跡、了解文化遺，並出席狗拉雪橇比賽。

同日有消息稱，國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、能源部長賴特（Chris Wright）也將同行，並赴當地的美軍基地視察。

2025年3月8日，格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）出席電視的選舉辯論。（Reuters）

格陵蘭總理斥「極具侵略性」 拒受外國干預

格陵蘭總理艾格德（Múte Egede）23日批評，烏莎等人的訪問「極具侵略性」，質問：「國家安全顧問來格陵蘭做什麼？唯一目的就是向我們展示權力。」他24日再稱，格陵蘭的完整性和民主必須獲得尊重，拒受外國干預，又指美國代表團的到步「不能僅被視為私人訪問」。他表示，已經告知華府，在格陵蘭成立新政府之前，「不會進行對話」。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）23日表明，丹麥和格陵蘭都沒有向美方提出邀請。