伊斯坦堡市長被捕 土耳其連續6日爆大規模示威 逾1000人被捕
撰文：劉耀洋
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土耳其伊斯坦堡市長、總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的主要政敵伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）3月19日被捕後，當地連日爆發大規模示威。土耳其內政部長Ali Yerlikaya表示，截至23日，已有逾1000人在示威活動中被拘捕。
Ali Yerlikaya周一在社交媒體X上稱，自伊馬姆奧盧被捕引發示威以來，共有1,133人在相關活動中被捕。他表示，有多達123名警察在示威活動中受傷，並繳獲了燃燒彈、刀及斧頭等物品。他批評：「有些人一直在利用集會和示威的權利，試圖擾亂社會秩序，煽動街頭騷亂並襲擊我們的警察。」
埃爾多安同日發表電視演說，指責最大反對黨的共和人民黨挑釁，並煽動民眾上街，將和平示威變成暴力事件，破壞國家和平及公共秩序，共和人民黨領袖要為此付上責任。
們而反對派繼續在伊斯坦布爾的市政廳外集會，聲援伊馬姆奧盧，他們批評總統埃爾多安打壓政治對手。
歐盟委員會發言人呼籲，土耳其當局應尊重經由選舉產生的官員，以及確保民眾和平示威的權利。
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