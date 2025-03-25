三星電子聯席CEO韓宗熙猝逝　韓媒：出席女兒婚禮後心臟病發不治

韓國三星電子公司3月25日證實，公司聯席行政總裁韓宗熙（Han Jong-Hee）因突發心臟病離世，終年63歲。韓媒報道，他早前出席女兒婚禮後，因心臟病發被緊急送院治療，惟最終不治。



韓國《朝鮮日報》報道，韓宗熙22日出席女兒婚禮後，在休息期間突然心臟病發被緊急送往首爾三星醫院，公司其後於25日證實其死訊。

2025年3月19日，三星電子公司聯席行政總裁韓宗熙在韓國水原市舉行的公司年度股東大會上發表講話。（Reuters）

韓聯社稱，韓宗熙本月內仍有出席各種活動與會議，他19日曾出席公司股東大會，並就近期公司股票的表現致歉 ，強調將為提升股東價值而努力。他隨後又赴華參加2025年中國家電及消費電子博覽會，並與客戶進行洽談。

韓宗熙出生於1962年，1988年入職三星電子，2017年升任影像螢幕事業部社長，在電視研發部門工作30多年，他其後於2021年後晉升為副會長及聯席行政總裁。

2025年3月19日，三星電子公司聯席行政總裁韓宗熙在韓國水原市舉行的公司年度股東大會上發表講話。（Reuters）

另外，三星電子透過內部公告發布訃告並表示哀悼，稱韓宗熙在艱難的國內外環境下帶領公司發展業務。公司也在訃告提到，韓宗熙的葬禮將定於27日舉行。