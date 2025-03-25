三星電子聯席CEO韓宗熙猝逝 韓媒：出席女兒婚禮後心臟病發不治
撰文：劉耀洋
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韓國三星電子公司3月25日證實，公司聯席行政總裁韓宗熙（Han Jong-Hee）因突發心臟病離世，終年63歲。韓媒報道，他早前出席女兒婚禮後，因心臟病發被緊急送院治療，惟最終不治。
韓國《朝鮮日報》報道，韓宗熙22日出席女兒婚禮後，在休息期間突然心臟病發被緊急送往首爾三星醫院，公司其後於25日證實其死訊。
韓聯社稱，韓宗熙本月內仍有出席各種活動與會議，他19日曾出席公司股東大會，並就近期公司股票的表現致歉 ，強調將為提升股東價值而努力。他隨後又赴華參加2025年中國家電及消費電子博覽會，並與客戶進行洽談。
韓宗熙出生於1962年，1988年入職三星電子，2017年升任影像螢幕事業部社長，在電視研發部門工作30多年，他其後於2021年後晉升為副會長及聯席行政總裁。
另外，三星電子透過內部公告發布訃告並表示哀悼，稱韓宗熙在艱難的國內外環境下帶領公司發展業務。公司也在訃告提到，韓宗熙的葬禮將定於27日舉行。
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