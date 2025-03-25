疑Signal外洩打擊胡塞機密 美國防部長反轟記者「騙子」｜有片
撰文：莊勁菲
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美國白宮周一（3月24日）證實，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）內閣高層利用聊天程式Signal討論美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis）的秘密軍事行動時，無意中將《大西洋月刊》（The Atlantic）雜誌編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉入群組。防長赫格塞斯（Pete Hegseth）周一否認了洩密，還怒轟戈德堡。
戈德堡在《大西洋月刊》發布的文章中稱，3月11日他被疑似美國國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）的社交平台賬號邀請加入了Signal群組「Houthi PC small group」，這個群組似乎包含了18名特朗普政府高官的賬號，如副總統萬斯（JD Vance）、國防部長赫格塞斯和國務卿魯比奧（Marco Rubio）。
直到3月15日，「赫格塞斯」向群組發送一則消息，預告了將對也門胡塞武裝進行打擊的行動細節，包括有關目標、美國將部署的武器和襲擊順序的信息。但戈德堡拒絕提供具體細節。19日，也門首都薩那（Saana）傳來被空襲的消息。
▼赫格塞斯怒轟戈德堡
周一，本身為霍士新聞主播出身的赫格塞斯在夏威夷向媒體否認洩密事件：「沒有人發送作戰計劃。」他還抨擊戈德堡關於俄羅斯調查的報道，以及特朗普稱陣亡老兵為「傻瓜和失敗者」的指控：「你說的是一個信口雌黃、名聲很差的所謂『記者』，他一次又一次地以散佈惡作劇謊言為職業。」
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