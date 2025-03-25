特朗普內閣錯拉記者入Signal群組　打擊胡塞武裝機密外洩

美國白宮3月24日證實，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）內閣高層（包括副總統、防長、國務卿和國家情報總監等人）利用聊天程式Signal討論美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis ）的秘密軍事行動時，無意中將《大西洋》（The Atlantic）雜誌編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg，暫譯）拉入群組。



戈德堡24日在報道中表示，3月13日，他被邀請加入Signal通訊應用程式上的一個名為「Houthi PC Small Group」的加密聊天群組。在這個小組中，相信是國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）的帳號曾發送消息，委託副手Alex Wong組建一支「老虎隊」（tiger team），以協調美國對胡塞武裝的行動。

戈德堡寫道，該群組成員似乎包括副總統萬斯（JD Vance）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等內閣高級官員。

3月15日，特朗普下令對胡塞武裝發動大規模軍事打擊。戈德堡稱在行動開始幾個小時前，相信是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的帳號，在群組裡發布了該計劃的行動細節，「包括目標、美國將部署的武器，和襲擊順序等資訊」。

戈德堡在報道中省略了細節，但稱特朗普內閣對Signal的鹵莽使用「 令人震驚」。他表示，他已經從個人賬戶刪除敏感材料。

特朗普24日在白宮向記者稱，他不知道這件事，「我對此一無所知。我不是《大西洋》的忠實粉絲」。白宮官員隨後表示，調查正在進行中，特朗普已聽取了相關報告。

Signal：圖為Getty發布日期為1月11日的設計圖片，顯示加密通訊應用程式Signal的標誌。（Getty）

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）證實事件，稱正調查記者的號碼是如何被加入群組，但強調事件顯示官員之間深入的政策協調，且美軍針對胡塞武裝的行動持續成功。